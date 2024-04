Gần 32.000 tỉ đồng tiền hoàn thuế trở về với doanh nghiệp 09/04/2024 18:46

Tổng cục Thuế, vừa có báo cáo công tác thuế quý I/2024. Theo đó tổng thu ngân sách nhà nước (NSNN) lũy kế 3 tháng đầu năm do ngành thuế quản lý ước đạt 490.196 tỷ đồng (gồm thu nội địa 474.460 tỷ đồng), bằng 33% so với dự toán năm 2024, tăng 10,9% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, 10/20 khoản thu, sắc thuế đạt mức khá, tức trên 30% so với dự toán.

Cùng với việc thu thuế, trong quý I, ngành thuế đã ban hành 4.472 quyết định hoàn thuế giá trị gia tăng (GTGT) với tổng số tiền 31.892 tỉ đồng, tăng 8% so với cùng kỳ năm ngoái.

Để quản lý thuế được tốt hơn, Tổng cục Thuế cho biết thời gian tới sẽ phân loại các khoản nợ thuế chính xác để có giải pháp quản lý, đôn đốc thu phù hợp, đúng quy định. Tăng cường, thực hiện nghiêm, đẩy đủ các biện pháp đôn đốc và cưỡng chế thu nợ thuế, công khai thông tin theo đúng quy định.

Tổng cục Thuế cho biết, trong thời gian tới sẽ thắt chặt quản lý, thu nợ thuế

Đáng chú ý, cơ quan thuế sẽ đẩy mạnh áp dụng biện pháp cấm xuất cảnh, và tiếp tục phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương, các bộ ngành liên quan trong việc thu hồi nợ đọng thuế.

Ngành thuế sẽ thanh tra, kiểm tra theo các chuyên đề chống thất thu thuế trong các lĩnh vực có rủi ro cao như thuế giao dịch liên kết, chuyển nhượng vốn, thương mại điện tử, kinh doanh trên nền tảng số, hoàn thuế giá trị gia tăng.

Cơ quan thuế các cấp sẽ tiếp tục triển khai quyết liệt, hiệu quả công tác quản lý thuế, thực hiện tốt các gói hỗ trợ, tháo gỡ kịp thời những khó khăn cho doanh nghiệp. Tạo đà khôi phục hoạt động sản xuất kinh doanh, phát triển ổn định, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, tạo nguồn thu bền vững cho ngân sách Nhà nước.

Cùng với đó, đẩy mạnh kiểm tra, giám sát kê khai thuế của người nộp thuế. Đẩy nhanh tiến độ xử lý hồ sơ hoàn thuế theo đúng quy định. Tổ chức kiểm tra sau hoàn thuế kết hợp với thanh tra, kiểm tra quyết toán thuế.