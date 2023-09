Gắn ‘mác’ nhà báo lừa chạy việc rồi chiếm đoạt tài sản

Ngày 21-9, Công anTP Hà Nội cho biết, cơ quan CSĐT Công an quận Thanh Xuân đã ra quyết định truy nã đối với Nguyễn Thị Hải Yến (40 tuổi; quê ở Hà Nội) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo điều tra, Nguyễn Thị Hải Yến tự giới thiệu mình là nhà báo có mối quan hệ thân thiết với nhiều quan chức cấp cao có thể xin việc cho vợ anh H (ngụ quận Hoàng Mai, Hà Nội). Đối tượng đã dùng thủ đoạn gian dối nhận tiền số tiền 600 triệu đồng của gia đình anh H nhưng không lo được việc và không trả lại tiền, bỏ trốn.

Chân dung Nguyễn Thị Hải Yến. Ảnh CA

Căn cứ vào tài liệu điều tra, ngày 11-4, Cơ quan CSĐT Công an quận Thanh Xuân đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Hải Yến về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Tuy nhiên, người này đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú.

Cơ quan CSĐT Công an quận Thanh Xuân sau đó đã ra quyết định truy nã bị can đối với Nguyễn Thị Hải Yến.

Người dân nếu phát hiện đối tượng Nguyễn Thị Hải Yến ở đâu có thể báo ngay cho Cơ quan CSĐT Công an quận Thanh Xuân (SĐT: 0984320686), cơ quan Công an nơi gần nhất, Tổng đài 113 hoặc cung cấp thông tin qua trang facebook Công an TP Hà Nội.

PHI HÙNG