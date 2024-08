Giả danh shipper, thông báo có đơn cần giao để lừa đảo chiếm đoạt tài sản 18/08/2024 17:26

Cục An toàn thông tin (Bộ TT&TT) cho biết trong tuần (12-8 – 18-8) xuất hiện các hình thức về lừa đảo trực tuyến tại Việt Nam.

Sau đây là một số hình thức lừa đảo mà bạn đọc cần tránh

Giả mạo tên thông tin của các tổ chức nhằm chiếm đoạt tài sản

Mới đây, Hệ thống Anh ngữ Quốc tế Ocean Edu đã phát đi thông tin cảnh báo cho biết, trên mạng xã hội gần đây xuất hiện nhiều trang fanpage giả mạo thương hiệu Ocean Edu, các trang fanpage này sử dụng logo, tên gọi các cuộc thi và hình ảnh của Ocean Edu để truyền thông và kêu gọi phụ huynh, học sinh đăng ký tham gia qua các trang/form giả mạo được lập ra với mục đích lừa đảo, thu phí, ảnh hưởng đến uy tín, hình ảnh của Ocean Edu.

Đối với hình thức lừa đảo “giả mạo thương hiệu” trên, các đối tượng sẽ tạo lập nhiều các trang Fanpage, trang mạng xã hội giả mạo vô cùng tinh vi và chuyên nghiệp. Trang web giả mạo có giao diện trông giống như trang web chính thức của một thương hiệu nổi tiếng.

Các đối tượng sẽ tạo lập nhiều các trang Fanpage, trang mạng xã hội giả mạo. Ảnh: Cục ATTT.

Các đối tượng còn có thể sử dụng các tên miền tương tự hoặc thay đổi một vài ký tự để làm cho trang web trông hợp lệ. Để tăng mức độ uy tín, các đối tượng còn tạo ra các tài liệu, quảng cáo, hoặc sản phẩm với tên và logo của thương hiệu nổi tiếng, đồng thời đăng tải những nội dung về các cuộc thi có tính hấp dẫn để thu hút sự chú ý và đánh lừa người tiêu dùng.

Sau khi nạn nhân liên hệ, đối tượng cho biết để có thể tham gia cuộc thi, người tham gia thường được yêu cầu cung cấp thông tin cá nhân nhạy cảm như tên, địa chỉ, số điện thoại, hoặc thông tin tài chính.

Sau khi người dùng cung cấp thông tin, kẻ lừa đảo gửi email thông báo họ đã trúng giải thưởng. Email thường yêu cầu họ cung cấp thêm thông tin hoặc trả phí để nhận giải thưởng.

Cuộc thi giả thường hứa hẹn những giải thưởng lớn, thường là những thứ mà người tham gia cảm thấy khó có thể từ chối.

Lừa đảo người dân mua máy 2G nhưng "đội lốt" 4G

Lợi dụng chính sách cắt sóng 2G và nhu cầu đổi điện thoại từ 2G sang 4G sử dụng của một bộ phận người dân, đa số là người cao tuổi có nhu cầu sử dụng máy phím bấm 4G, một số đối tượng đã lừa đảo người dân mua máy 2G nhưng "đội lốt" 4G với giá 400.000 - 500.0000 đồng/máy.

Đối với hình thức trên, các đối tượng sử dụng mạng xã hội hoặc thông qua bán trực tiếp để tiếp cận, lừa đảo bán điện thoại giả 4G cho người dùng. Tại đây, đối tượng đăng tải những bài đăng với nội dung rao bán điện thoại di động 4G giá rẻ.

Không chỉ vậy, một số đối tượng còn rao bán những loại smartphone 3G đã qua sửa chữa với lời rao “3G hay 4G đều xài thoải mái” với giá chưa đến 1 triệu đồng.

Sau khi bán sản phẩm, các đối tượng sẽ xóa tài khoản bán hàng hoặc chặn tài khoản của người mua trên mạng xã hội. Không ít người dùng ham rẻ, thiếu kiến thức đã đặt mua điện thoại của các đối tượng lừa đảo, đến khi nhận máy, lắp SIM mới phát hiện mua phải điện thoại 2G. Hay smartphone 3G cũng nằm trong diện không sử dụng được khi chuyển lên sóng 4G sắp tới.

Giả danh nhân viên giao hàng để chiếm đoạt tài sản

Thời gian gần đây, xuất hiện hàng loạt các đối tượng giả danh nhân viên giao hàng (shipper) của các thương hiệu uy tín để chiếm đoạt tài sản của người tiêu dùng.

Đối với hình thức lừa đảo trên, thủ đoạn của các đối tượng là gọi điện thoại cho người dân tự xưng là nhân viên giao hàng thông báo có đơn cần giao và yêu cầu chuyển khoản để thanh toán tiền COD (thanh toán khi nhận hàng).

Các đối tượng là gọi điện thoại cho người dân tự xưng là nhân viên giao hàng thông báo có đơn cần giao. Ảnh: Cục ATTT.

Sau khi người dân chuyển khoản thành công, các đối tượng liền thông báo do nhầm lẫn nên số tài khoản trên là số đăng ký thẻ hội viên shipper, khi chuyển tiền vào đó trung tâm sẽ kích hoạt gói cước hội viên, mỗi tháng tự động bị trừ 3,5 triệu đồng từ tài khoản đồng thời gửi cho người dân đường link trang facebook và số điện thoại giả mạo trung tâm vận chuyển để người dân liên hệ hủy đăng ký hội viên.

Khi người dẫn bấm vào đường link giả mạo và nhập các thông tin cá nhân sẽ có nguy cơ bị đánh cắp tiền trong tài khoản ngân hàng.

Lừa đảo đặt cọc căn hộ, bị chiếm đoạt hàng trăm triệu

Vừa qua, đơn vị chủ đầu tư dự án QMS TOP TOWER (Hà Nội) cho biết, đã phát hiện hai vụ lừa đảo khách hàng quan tâm tới căn hộ chung cư của dự án này.

Nhiều nạn nhân đã thực hiện theo hướng dẫn, đặt cọc tiền trước khi ký hợp đồng mua bán, dẫn đến việc bị lừa đảo chiếm đoạt tài sản lên đến hàng trăm triệu đồng.

Đối tượng đăng tải các thông tin sai sự thật về việc có thể mua được căn hộ với giá rất tốt để thu hút khách hàng. Ảnh: Cục ATTT.

Các đối tượng lừa đảo lập nên một kế hoạch khá tinh vi, đầu tiên, đối tượng đăng tải các thông tin sai sự thật về việc có thể mua được căn hộ với giá rất tốt để thu hút khách hàng. Tiếp đó, đối tượng lừa đảo sẽ yêu cầu khách hàng chuyển tiền đặt cọc bất cứ căn hộ nào mà khách hàng thích vào tài khoản của chủ đầu tư.

Sau đó, đối tượng yêu cầu khách hàng đưa 300 triệu trước khi đưa đến chủ đầu tư ký kết hợp đồng mua bán. Tin tưởng và làm theo hướng dẫn của đối tượng, nạn nhân chuyển tiền nhưng ngay sau đó đối tượng ngắt liên lạc và chiếm đoạt toàn bộ số tiền đặt cọc trên.