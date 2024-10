Giá đôla chợ đen biến động bất thường 28/10/2024 15:15

Tỉ giá trung tâm của USD so với VND ngày 28-10, được Ngân hàng Nhà nước (NHNN) công bố ở mức 24.252 đồng, giảm nhẹ 3 đồng so với cuối tuần trước. Với biên độ +/-5%, tỉ giá sàn là 23.039 VND/USD, tỉ giá trần là 25.464 VND/USD.

Giá đôla chợ đen ngược chiều ngân hàng thương mại

Tại các ngân hàng thương mại, giá đôla Mỹ cũng giảm nhẹ. Đơn cử, Vietcombank giảm nhẹ 3 đồng ở cả hai chiều so với giá đóng cửa phiên gần nhất, đưa giá mua – bán USD về mức 25.164 – 25.464 VND/USD.

Eximbank, niêm yết giao dịch mua – bán ở mốc 25.160 – 25.464 VND/USD, giảm 10 đồng ở chiều mua vào và bán ra giảm 3 đồng so với cuối tuần qua.

Maritimebank, niêm yết giao dịch mua – bán ở mốc 25.220 – 25.464 VND/USD, giảm 12 đồng ở chiều mua và giảm 3 đồng giá bán so với chốt phiên trước đó.

Dù giá mua vào được các ngân hàng thương mại điều chỉnh giảm khác nhau, song giá bán USD vẫn được các nhà băng neo ở mức kịch trần.

Giá đôla chợ đen tăng mạnh, trong khi giá đôla tại các ngân hàng thương mại giảm nhẹ.

 Ảnh minh họa.

Trên thị trường tự do, sau khi “lao dốc” mạnh trong những ngày cuối tuần trước với mức giảm lên đến 300 đồng, đưa giá đôla chợ đen có thời điểm rơi xuống còn 25.450 VND/USD (mua vào) và 25.550 VND/USD (bán ra). Đến hôm nay, giá đôla chợ đen đã hồi phục mạnh với đà tăng 200 đồng cả hai chiều mua – bán, lên mức 25.650 – 25.750 VND/USD.

Trên thị trường quốc tế, chỉ số USD-Index (DXY) tiếp tục đi lên, đưa tổng số phiên tăng điểm lên đến 20/22 phiên giao dịch kể từ ngày 30-9. Hiện chỉ số DXY dao động quanh mức 104,44 điểm, mức cao nhất kể từ đầu tháng 8 đến nay.

Nhận định về thị trường tiền tệ tháng 10, các chuyên gia phân tích tại Công ty chứng khoán Rồng Việt cho rằng: Chỉ số DXY phục hồi mạnh được hỗ trợ bởi nhiều yếu tố. Trước hết là do nhà đầu tư lạc quan trở lại về triển vọng của kinh tế Mỹ nhờ số liệu thị trường lao động và bán lẻ trong tháng trước.

Bên cạnh dữ liệu kinh tế tốt hơn kỳ vọng thì kết quả khảo sát bầu cử với khoảng cách dần thu hẹp của hai ứng cứ viên Tổng thống Mỹ cũng là động lực tăng giá cho đồng USD với triển vọng ông Trump thắng cử.

Cùng với đó, lộ trình cắt giảm lãi suất của các Ngân hàng trung ương lớn như Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB), ngân hàng trung ương của Anh (BoE) hay Ngân hàng Trung ương Canada (BOC) và cả biện pháp nới lỏng chính sách tiền tệ gần đây của Ngân hàng trung ương Trung Quốc cũng góp phần vào sự phục hồi của đồng USD.

Cuối cùng, rủi ro địa chính trị leo thang ở các điểm nóng trên toàn cầu cũng là nhân tố thúc đẩy sự tăng giá của đồng USD. Trong ngắn hạn, biến động của chỉ số DXY phụ thuộc nhiều vào cuộc bầu cử Mỹ đang tới gần.

Cần quan sát biến động tỉ giá

Diễn biến tỉ giá USD/VND vào cuối quý 3, đầu quý 4 thường bị ảnh hưởng bởi nhu cầu về ngoại tệ (trả nợ nước ngoài, nhập khẩu nguyên liệu và doanh nghiệp FDI chuyển lợi nhuận về nước…), dẫn đến mất cân đối về cung-cầu ngoại tệ trong nước. Hiện tại, NHNN đã bán USD can thiệp nhằm kiểm soát đà mất giá của tiền đồng.

Về cuối năm, nhóm phân tích thị trường của Công ty chứng khoán Rồng Việt cho rằng, dòng ngoại tệ từ kiều hối và xuất khẩu có thể giúp giảm bớt áp lực cung - cầu ngoại tệ.

Trong kịch bản chỉ số DXY tiếp tục tăng mạnh trong tháng 11 nếu ông Trump thắng cử thì áp lực tỉ giá USD/VND sẽ mạnh hơn, khi đó nhiều khả năng NHNN có thể phải bán bớt dự trữ ngoại tệ để kiểm soát đà mất giá của tiền đồng dưới 5%.

Tính đến ngày 28-10, giá đôla Mỹ trên thị trường chính thức và giá đôla chợ đen đã tăng lần lượt 3% và 2% so với cuối tháng trước. So với đầu năm, tiền đồng đã mất giá khoảng 4,3 - 4,6% trên cả hai thị trường chính thức và tự do.

Hiện tại, mặc dù tỉ giá đã tăng gần sát vùng đỉnh cũ, tuy nhiên, quan sát diễn biến bơm/hút ròng của NHNN cũng như quy mô bán ngoại tệ những ngày gần đây, cho thấy áp lực thanh khoản lên hệ thống ngân hàng từ các hành động của NHNN là không quá lớn.

Quy mô hút ròng tổng thể của giai đoạn hiện tại cũng có thể thấp hơn so với giai đoạn tháng 5-6 năm nay.

Thứ nhất, về kỳ hạn tín phiếu, NHNN có phát hành tín phiếu kỳ hạn 14 ngày và 28 ngày thay vì liên tục phát hành tín phiếu kỳ hạn 28 ngày như giai đoạn trước, lượng tiền hút ròng qua kênh tín phiếu cũng giảm dần trong các ngày gần đây.

Thứ hai, NHNN đã tiến hành cân đối thanh khoản tiền đồng qua việc bơm tiền qua kênh cầm cố trở lại.

Thứ ba, lãi suất trên thị trường liên ngân hàng tương đối ổn định, lãi suất cho vay qua đêm tại ngày 24-10 là 3,68%/năm, giảm 76 điểm cơ bản so với cuối tháng 9 và tăng khoảng 102 điểm cơ bản so với mức thấp nhất ghi nhận tại ngày 18-10.