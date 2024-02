Giá đôla chợ đen 'tuột' khỏi vùng đỉnh

Hôm nay, ngày 26-2, tỉ giá trung tâm của đồng VND so với USD được Ngân hàng Nhà nước công bố ở mức 24.004 VND/USD, tăng thêm 8 đồng so với cuối tuần trước.

Tại các ngân hàng thương mại, giá đôla cũng bật tăng khá mạnh. Đơn cử tại Vietcombank, tỉ giá USD/VND được niêm yết ở mức 24.480 – 24.850 VND/USD, tăng thêm 60 đồng ở cả hai chiều so với phiên giao dịch cuối tuần qua.

Tương tự, tại Eximbank, giá đồng bạc xanh vào đầu giờ chiều nay công bố ở mức 24.470 – 24.860 VND/USD, tăng thêm 50 đồng ở chiều mua và cộng thêm 40 đồng ở chiều bán. Sau 4 phiên điều chỉnh tăng liên tiếp, giá đôla tại từng ngân hàng đã tăng thêm 170 - 200 đồng ở cả chiều mua và bán.

Giá đôla chợ đen đã rời khỏi mốc cao nhất. Ảnh minh hoạ

Trên thị trường tự do, giá đồng bạc xanh được giao dịch phổ biến ở mức 25.258 VND/USD mua vào và 25.318 VND/USD bán ra, tăng 40 đồng ở cả hai chiều so với một ngày trước. Tuy nhiên, so với mức giá cao kỷ lục từng thiết lập cách đây 3 ngày (23-2), khi đó giá đôla chợ đen được mua bán với giá 25.285 – 25.355 đồng thì đến nay đã giảm nhẹ.

Tính từ đầu tháng 2 đến nay, mỗi USD trên thị trường tự do đã tăng khoảng 460 đồng, trong khi đó cùng thời gian này giá mỗi đôla tại các ngân hàng thương mại tăng khoảng 300 đồng.

Như vậy, giá bán đôla chợ đen đang đắt hơn giá bán tại các ngân hàng khoảng 470 đồng. Khoảng cách chênh lệch này đã thấp hơn đáng kể so với vài ngày trước, khi mà giá USD trên thị trường phi chính thức đắt hơn thị trường chính thức tới trên 650 đồng.

Theo một số chuyên gia, áp lực tỉ giá USD/VND trong những ngày gần đây chỉ mang yếu tố nhất thời. Bởi theo số liệu xuất nhập khẩu đến hết kỳ 1 tháng 2-2024 tích cực, mang tới kỳ vọng xuất khẩu năm 2024 sẽ đạt mức tăng trưởng 6% và cán cân thương mại tiếp tục thặng dư.

Cụ thể, theo số liệu sơ bộ của Tổng cục Hải quan, lũy kế từ ngày 1-1 đến hết ngày 14-2, tổng trị giá xuất nhập khẩu hàng hóa của cả nước đạt hơn 82,5 tỉ USD, tăng 17,1% so với cùng kỳ năm 2023.

Trong đó, xuất khẩu hàng hóa đạt tổng trị giá gần 43,83 tỉ USD, tăng 21,6% và nhập khẩu hàng hóa đạt tổng trị giá 38,73 tỉ USD, tăng 12,4%. Tính từ đầu năm 2024 đến hết ngày 14-2, cán cân thương mại của Việt Nam xuất siêu 5,1 tỉ USD.

Giá đôla chợ đen lập kỷ lục mới (PLO)- Giá đôla trên thị trường chợ đen sáng nay bất ngờ "tăng sốc", thiết lập mức giá giao dịch cao kỷ lục từ trước đến nay với mức giá bán ra lên tới 25.370 đồng mỗi USD.

THUỲ LINH