Giá trị dinh dưỡng bất ngờ của những loại thực phẩm bỏ đi

(PLO)- Hạt dưa hấu, vỏ khoai tây, vỏ kiwi… có chứa các chất dinh dưỡng tốt cho sức khoẻ.

Có một số bộ phận của thực phẩm lại mang giá trị dinh dưỡng tốt cho sức khoẻ. Theo Boldsky, dưới đây là những phần thực phẩm chúng ta không nên vứt bỏ:

Hạt dưa hấu

Hạt dưa hấu rất giàu sắt, kẽm, đồng và magie, tốt cho tim mạch, giúp da và tóc khỏe mạnh. Ngoài ra, hạt dưa hấu được chứng minh giúp tăng khả năng miễn dịch và tốt cho sức khỏe.

Vỏ kiwi

Vỏ quả kiwi giàu chất xơ, vitamin C tốt cho sức khoẻ, chúng cũng có đặc tính chống ung thư. Vỏ kiwi có chứa hàm lượng chất chống oxy hóa cao hơn so với thịt của nó, chất chống oxy hóa là hoạt chất có tác dụng bảo vệ hoặc làm chậm tổn thương tế bào gây ra bởi các gốc tự do.

Vỏ cam

Vỏ cam có chứa chất xơ và chất chống oxy hóa tốt cho sức khoẻ. Theo các chuyên gia, việc loại bỏ phần vỏ cam có thể làm giảm 30% hàm lượng chất xơ. Chúng ta có thể thêm vỏ cam vào đồ uống để sử dụng hằng ngày.

Vỏ hành tím

Một lượng lớn quercetin được tìm thấy trong vỏ của hành tím, đây là một loại flavonoid polyphenol của dinh dưỡng thực vật có tác dụng chống viêm, giảm huyết áp, ngăn ngừa mảng bám động mạch và giữ cho tim khỏe mạnh.

Vỏ khoai tây

Vỏ chứa khoảng một nửa chất xơ trong khoai tây. Ngoài ra chúng còn chứa canxi, phức hợp vitamin B, vitamin C, sắt tốt cho sức khoẻ.

NGUYÊN VÕ