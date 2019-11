BTS tiếp tục 'gây bão' trên bảng xếp hạng iTunes 22 quốc gia

Không hổ danh là nhóm nhạc nam đỉnh nhất Kpop, BTS vừa tung ca khúc Make it right phiên bản EDM remix hợp tác với nam ca sĩ/nhạc sĩ Lauv ngày 1-11 đã ngay lập tức thống lĩnh toàn bộ bảng xếp hạng top song (iTunes) của 22 quốc gia và khu vực trên toàn thế giới.

Mặc dù đây chỉ là ca khúc được BTS phát hành “cho vui” như một món quà nho nhỏ dành cho các fan hâm mộ, nhưng với sức hot quá khủng của BTS, ca khúc đã trở thành một siêu phẩm.

Siêu phẩm này đã đứng đầu bảng xếp hạng Top Song của iTunes tại các quốc gia và vùng lãnh thổ như Indonesia, Ả Rập Xê-út, Ấn Độ, Singapore, Các tiểu vương quốc Ả rập thống nhất, Đài Loan...

Bản EDM remix mang hơi thở hoàn toàn khác so với bản gốc trong album Map of the soul: Persona phát hành hồi tháng 4 năm nay. "Make it right" chỉ là một ca khúc B-side, nhưng với độ nổi tiếng và sức ảnh hưởng cực lớn của BTS, mọi sản phẩm âm nhạc dù chính hay phụ cũng đều trở thành siêu phẩm, liên tiếp gặt hái thành công lớn và lập những kỷ lục mới cho ngành công nghiệp giải trí Hàn Quốc.

Phiên bản mới của ca khúc Make it right, kết hợp với nam ca sĩ/nhạc sĩ Lauv, phát hành ngày 18/10 đã ngay lập tức xuất hiện trên bảng xếp hạng Hot 100 của Billboard với vị trí 76 và tính đến hôm nay, với bản “Make it right” mới hơn cả mới, vừa phát hành 1 ngày đã thống trị toàn bộ bảng xếp hạng iTunes quốc tế, chứng tỏ độ nổi tiếng của BTS hiện đang không có đối thủ.