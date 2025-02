Giới thiệu cuốn sách của Tổng Bí thư Tô Lâm về người Công an Cách mạng 03/02/2025 17:45

Ngày 3-2, Bộ Công an chủ trì, phối hợp với Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Văn phòng Trung ương Đảng và Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, tổ chức Lễ giới thiệu, phát hành cuốn sách "Tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với Đảng, Nhà nước và Nhân dân - Sáng ngời tư cách người Công an cách mạng" của Đại tướng, GS.TS Tô Lâm, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam.

Toàn cảnh buổi lễ giới thiệu cuốn sách "Tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với Đảng, Nhà nước và Nhân dân - Sáng ngời tư cách người Công an cách mạng".

Nội dung cuốn sách được thể hiện trong 766 trang, gồm Lời giới thiệu và 80 bài viết, bài phát biểu, bài trả lời phỏng vấn được chọn lựa từ hơn 500 bài viết của các tác giả cùng với 71 bức ảnh phản ánh sinh động các chuyến thăm và làm việc ở Công an các đơn vị, địa phương, địa bàn cơ sở của Tổng Bí thư Tô Lâm trong thời gian giữ cương vị Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an.

Phát biểu tại lễ giới thiệu, Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an nhấn mạnh: “Cuốn sách có giá trị to lớn về lý luận và thực tiễn; là tư liệu quý báu phản ánh sinh động thành tựu và bài học kinh nghiệm lịch sử của Đảng ta trong lãnh đạo sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc nói chung, bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội nói riêng trong một giai đoạn lịch sử đặc biệt quan trọng với rất nhiều khó khăn, thử thách, đã đưa đất nước Việt Nam phát triển lớn mạnh, có được "cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế" như ngày nay, đáp ứng đòi hỏi bức thiết của sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa Xã hội và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam XHCN trong kỷ nguyên phát triển mới - Kỷ nguyên vươn mình của dân tộc Việt Nam, sánh vai với các cường quốc năm châu”.