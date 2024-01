Giữ xe không phép hét giá trên trời: Cần một đường dây nóng phản ứng nhanh

Vừa qua, báo Pháp Luật TP.HCM đăng tải bài viết “TP.HCM: Giữ xe không phép hét giá trên trời” trên đường Nguyễn Hới (phường An Lạc, quận Bình Tân, TP.HCM), tại tuyến đường này có nhiều bãi giữ xe không phép khiến cuộc sống của người dân nơi đây gặp nhiều khó khăn trong việc di chuyển, cũng như tiềm ẩn nguy cơ về PCCC.

Sau bài viết đã nhận được nhiều sự quan tâm góp ý từ phía bạn đọc.

Vẫn còn nhiều bãi giữ xe thu giá cao

Bạn đọc Thuận Trần chia sẻ: "Thực tế vẫn còn rất nhiều bãi giữ xe không phép, thu giá cao. Ví dụ: Tại chợ HHT trên địa bàn quận Gò Vấp lâu nay các bãi giữ xe tự phát xung quanh chợ thu tiền với mức giá chặt chém. Điều tôi bức xúc nhất là tình trạng các bãi xe ngang nhiên thu tiền cao so với quy định. Tôi mong ban quản lý chợ, chính quyền địa phương có biện pháp xử lý dứt điểm tình trạng này".

Bạn đọc Nguyễn Ngân bình luận: "Ngoài chỗ báo Pháp Luật TP.HCM phản ánh, trên địa bàn TP.HCM cũng còn rất nhiều bãi giữ xe tự mọc lên, một phần là do những bãi xe được cấp phép đều không đủ sức chứa khi có dịp lễ Tết hoặc những bệnh viện lớn khi lượng bệnh nhân quá đông. Nhớ cách đây vài tháng, có lần tôi đi khám bệnh tại một bệnh viện trên địa bàn TP.HCM do bãi xe trong bệnh viện quá tải, nên tôi đành gửi bên ngoài mặc dù trên vé ghi là 6.000 đồng. Khi trả tiền cao hơn giá vé, tôi thắc mắc thì nhân viên hăm he, thái độ".

Bạn đọc Hiền Thảo viết: "Không riêng gì TP.HCM mà ở các thành phố khác đều bị cảnh chặt chém như thế này. Tôi ở TP. Biên Hòa, đợt vừa rồi đi chơi Tết Tây tại một khu vui chơi mà chỗ đó được TP Biên Hòa thông báo cho người dân chỗ đó là bãi giữ xe đúng giá quy định. Do đó, tôi vô tư gửi xe nên cũng yên tâm. Đến khi nhân viên thu tiền nói giá trông xe máy 40.000 đồng/chiếc xe tôi khá bất ngờ".

Một bãi giữ xe không phép tại đường Nguyễn Hới (phường An Lạc, quận Bình Tân, TP.HCM). Ảnh: TRẦN MINH

Tuần tra ngẫu nhiên để xử phạt

"Theo tôi, trên mỗi địa bàn phường lãnh đạo nên mặc thường phục đi tuần tra ngẫu nhiên nếu thấy những bãi giữ xe nào tự phát, thu giá sai quy định thì xử phạt ngay. Ngoài ra, bắt buộc công khai mức phí ngay tại cổng ra vào bãi. Đồng thời kèm số điện thoại đường dây nóng của UBND phường hoặc phía Công an nếu thu phí sai quy định thì người dân có thể phản ánh. Đây cũng là một trong những giải pháp, nhằm hạn chế nạn thu phí giữ xe vô tội vạ" – bạn đọc Châu Tấn bình luận.

Bạn đọc Chí Tài nêu quan điểm: "Nên có biển niêm yết thật to, không che chắn cạnh nơi thu tiền. Bắt các điểm giữ xe cam kết không thu quá giá quy định, ai phát hiện báo ngay cho lực lượng chức năng. Ngoài ra, nếu lãnh đạo địa phương để xảy tình trạng thu giá sai quy định trên địa bàn quản lý thì lãnh đạo đó phải chịu hình thức kỷ luật. Chung quy có rất nhiều biện pháp để dẹp tình trạng trên".

"Nếu công khai đường dây nóng thì đường dây nóng đó có liệu nóng để giải quyết cho người dân ngay tại thời điểm đó?. Nên công khai số điện thoại của một lãnh đạo phụ trách mảng xử phạt về vấn đề trên. Nếu người dân liên hệ quá ba cuộc gọi thì nên xử phạt lãnh đạo đó" - bạn đọc NC chia sẻ.

TRẦN MINH