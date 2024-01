TP.HCM: Giữ xe không phép hét giá trên trời

Phản ánh đến báo Pháp Luật TP.HCM, một số người dân sống trên đường Nguyễn Hới (phường An Lạc, quận Bình Tân, TP.HCM), gần Bến xe Miền Tây cho biết tại tuyến đường này có nhiều bãi giữ xe không phép khiến cuộc sống của người dân nơi đây gặp nhiều khó khăn trong việc di chuyển, cũng như tiềm ẩn nguy cơ về PCCC.

Ngoài ra, một số bạn đọc cũng phản ánh các bãi giữ xe không phép này đều thu phí giữ xe rất cao.

Chiếm dụng hẻm làm điểm giữ xe

Trong vai người đi tìm chỗ gửi xe để về quê, PV có mặt tại đường Nguyễn Hới. Theo quan sát của PV, tuyến đường này có nhiều điểm giữ xe không phép nằm trong các hẻm nhỏ, một số nơi được che kín cẩn thận nhằm qua mắt lực lượng chức năng, tránh bị xử phạt.

Khi đến gửi xe trong một hẻm trên đường Nguyễn Hới, chúng tôi được một “cò” mời gọi gửi xe với giá rẻ, an ninh và có vé đàng hoàng. Nhưng khi chúng tôi hỏi giá giữ xe thì người này không trả lời và nói: “Gửi xe thì vô gửi lẹ, để người khác còn gửi, không gửi thì thôi, hỏi nhiều làm gì, đi chỗ khác mà gửi”.

Công an phường thường xuyên ra quân kiểm tra, xử phạt những trường hợp mở điểm giữ xe sai quy định. Ảnh: TRẦN MINH

Tiếp tục vô khoảng 50 m, một “cò” khác ra mời chào chúng tôi với giá giữ xe 30.000 đồng/đêm. Khi chúng tôi hỏi có giảm giá không, do là sinh viên và gửi nhiều ngày, người này nói: “Giảm cho tụi em còn 80.000 đồng/ba ngày, giá vậy là quá rẻ so với những bãi khác”.

Sau khi PV đồng ý gửi xe thì người này bảo xuống xe để người này chở vào Bến xe Miền Tây. Khi chúng tôi đề nghị xem chỗ giữ xe thì mới yên tâm về tài sản của mình, người này nhất quyết không chịu và trả lời: “Tụi em yên tâm, nhiều người gửi chỗ tụi chị rồi, với lại có vé giữ xe và số điện thoại trên vé mà sợ gì”.

Sau khi được người này chở vào Bến xe Miền Tây, khoảng 15 phút sau chúng tôi viện cớ để quên đồ ở nhà nên cần lấy xe gấp. Sau khi chúng tôi hỏi giá giữ xe bao nhiêu, người này đòi 50.000 đồng.

Tiếp đó, để tiếp cận những điểm giữ xe không phép, PV vào vai một người chạy xe ôm công nghệ, len lỏi vào các hẻm nhỏ tại tuyến đường này. Theo ghi nhận, tại những hẻm nhỏ có chiều ngang chỉ khoảng 1 m bị một số hộ dân nơi đây chiếm dụng làm chỗ giữ xe. Muốn di chuyển trong hẻm này phải luồn lách rất khó khăn.

Anh Minh Trí ở quận Bình Thạnh cho biết quê anh ở Sóc Trăng nên khi có việc ở quê, anh cũng ra đây gửi xe vài ngày để về quê. Ít khi anh gửi được xe trong Bến xe Miền Tây vì thường xuyên hết chỗ.

“Giá gửi xe bên ngoài thường cao so với quy định nhưng do không có chỗ nên bắt buộc phải gửi thôi. Cứ một ngày như vậy là 30.000 đồng” - anh Minh Trí nói.

Chị NH sống ở khu vực này cho biết hẻm này nhỏ mà xe máy để đầy trong hẻm nên việc di chuyển rất khó khăn. Không chỉ vậy, người dân nơi đây cũng rất lo lắng nếu lỡ có xảy ra cháy nổ thì việc cứu chữa cũng sẽ rất khó khăn.

Những điểm giữ xe không phép ở khu vực này, phường cũng đã ra quân xử phạt nhiều lần nhưng do ý thức và thu nhập từ việc giữ xe nên nhiều người đã bất chấp việc xử phạt của địa phương. Người dân trong hẻm cũng thấy bất cập từ tình trạng này nhưng không dám góp ý vì sợ gặp rắc rối.

“Bà con nơi đây rất mong chính quyền địa phương sớm có giải pháp giải quyết tình trạng trên để thuận lợi trong việc đi lại của người dân, cũng như đảm bảo công tác PCCC, an ninh trật tự” - chị NH nói.

“Lực lượng chức năng của phường sẽ thường xuyên kiểm tra bất ngờ mỗi ngày trong tuần, nếu phát hiện sai phạm sẽ xử lý ngay.” Đại úy Hoàng Trung Kiên, Phó Trưởng Công an phường An Lạc

Phường thường xuyên kiểm tra bất ngờ trong tuần

Trao đổi với PV, một lãnh đạo UBND phường An Lạc, quận Bình Tân cho biết khu vực Bến xe Miền Tây là khu vực đông đúc xe cộ, tập trung người dân từ các tỉnh, thành lui tới nên UBND phường thường xuyên ra quân đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn.

Do nhu cầu đi lại của người dân hiện nay quá lớn, chủ yếu vào các dịp lễ, Tết nên bãi giữ xe trong Bến xe Miền Tây đều quá tải. Trong khi đó, Bến xe Miền Tây mới nâng cấp, mở rộng bãi giữ xe nhưng vẫn không đáp ứng đủ nhu cầu giữ xe của khách.

“Về việc người dân tại đường Nguyễn Hới tự ý mở điểm giữ xe, UBND phường rất quan tâm về vấn đề này. Cụ thể, phường đã nhiều lần ra quân kiểm tra, xử phạt, nhắc nhở, tuyên truyền về việc tự ý mở điểm giữ xe là sai quy định pháp luật. Nếu vi phạm sẽ xử lý thật nghiêm.

Đồng thời, UBND phường An Lạc khuyến cáo người dân nên giữ xe tại những nơi có niêm yết giá đúng quy định. Nếu phát hiện chỗ nào giữ xe với giá sai quy định thì báo ngay cho UBND phường để kịp thời xử lý” - vị lãnh đạo phường cho biết.

Cũng liên quan đến vấn đề trên, Đại úy Hoàng Trung Kiên, Phó Trưởng Công an phường An Lạc, quận Bình Tân, cho biết về mặt đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn phường, lực lượng công an liên tục ra quân kiểm tra. Đặc biệt, dịp cận kề Tết Nguyên đán 2024, công an phường bố trí lực lượng công an, bảo vệ dân phố, dân quân tự vệ thường xuyên kiểm tra.

“Về những điểm giữ xe tự phát của người dân tại khu vực đường Nguyễn Hới và những điểm giữ xe tự phát xung quanh, phường sẽ cho làm cam kết không tự mở điểm giữ xe. Lực lượng chức năng của phường sẽ thường xuyên kiểm tra bất ngờ mỗi ngày trong tuần, nếu phát hiện sai phạm sẽ xử lý ngay” - Đại úy Hoàng Trung Kiên nói.

Vào ngày 2-1, ngay trong buổi làm việc với PV, UBND phường An Lạc đã chỉ đạo công an phường, Tổ trật tự đô thị xuống kiểm tra hoạt động của các bãi giữ xe không phép và xử phạt một số trường hợp vi phạm.•

UBND phường sẽ bố trí bãi giữ xe đúng giá quy định cho người dân Để giải quyết tình trạng các bãi giữ xe không phép cũng như đảm bảo tình hình an ninh trật tự trên địa bàn trong dịp Tết, UBND phường và lực lượng công an sẽ phối hợp với những đơn vị giữ xe có giấy phép, giá cả niêm yết đúng quy định để giới thiệu cho người dân. Một lãnh đạo UBND phường An Lạc, quận Bình Tân

TRẦN MINH