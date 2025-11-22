Hàng ngàn người dân TP.HCM gửi hàng cứu trợ: "Khi đồng bào gặp nạn không ai đứng ngoài cuộc" 22/11/2025 18:00

(PLO)- Trưa 22-10, hàng ngàn người dân TP.HCM đến các điểm tập kết hàng hóa cứu trợ và Trụ sở Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM để gửi nhu yếu phẩm, cùng chung tay hướng về miền Trung.

Tại điểm tiếp nhận hàng hóa cứu trợ miền Trung đặt ở số 10-12 Hoàng Việt, phường Tân Sơn Nhất, không khí nhộn nhịp kéo dài suốt từ sáng đến quá trưa. Những chiếc xe máy chở đầy hàng hóa dựng thành hàng dài. Người lớn, thanh niên, các em sinh viên tình nguyện thay nhau bốc xếp từng bao hàng. Càng về trưa, lượng người đổ về càng đông, có lúc phải chờ vài phút để được dỡ hàng.

Đến chiều ngày 22-11, từng dòng người mang theo những thùng mì, bao gạo, nước uống, tã trẻ em… nườm nượp hướng về các điểm tập kết﻿ hàng hóa và trụ sở Mặt trận Tổ quốc TP với mong muốn kịp thời chuyển đến bà con miền Trung đang gồng mình trong lũ.

Tại điểm tập kết số 10-12 Hoàng Việt, phường Tân Sơn Nhất, nhiều tình nguyện viên tất bật vận chuyển nhu yếu phẩm được người dân, nhóm bạn trẻ liên tục gửi đến.

Điểm tiếp nhận hàng hóa này do Hồ Khắc Vĩnh (bên phải, nhà sáng tạo nội dung kênh "Vĩnh Thích Ăn Ngon") phối hợp cùng nhóm "Vẽ kể chuyện" và anh Ngô Đình Khánh chung tay kêu gọi từ trưa hôm qua.

Vĩnh cho biết anh khá bất ngờ khi lượng hàng đổ về vượt xa dự tính, đến tối cùng ngày nhóm ước tính có thể lên đến hơn 100 tấn hàng. “Tối nay chúng tôi sẽ chuyển toàn bộ lương thực, nhu yếu phẩm lên xe để kịp gửi đến bà con Ninh Thuận, Nha Trang và Phú Yên” - anh nói.

Bên trong điểm tập kết, hàng trăm tình nguyện viên tất bật chuyển, phân loại, đóng gói hàng tấn nhu yếu phẩm.

Nguyễn Văn Phú (giữa, 25 tuổi, quê Bình Định) cùng các tình nguyện viên nhận nhu yếu phẩm, phân loại từng kiện hàng. “Là người con miền Trung, tôi cảm nhận được nỗi mất mát mà bà con đang trải qua. Lúc này, tôi chỉ muốn góp sức cùng người dân TP hướng về vùng lũ” - anh chia sẻ.

Tình nguyện viên đến từ khắp nơi, không ai quen ai, nhưng chung một tấm lòng vì người dân miền Trung.

Đến trưa 22-11, hàng chục tấn hàng hóa hỗ trợ người dân vùng mưa lũ miền Trung đã lấp đầy khu vực tập kết tại Trụ sở Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM (phường Tân Định, TP.HCM). Người dân TP liên tục gửi đến điểm tập kết này, từ nhu yếu phẩm, thuốc men, thức uống đến quần áo...

Bên trong, từ lực lượng cơ sở, dân quân tự vệ, hội phụ nữ, thanh niên tình nguyện… mỗi người một việc làm việc xuyên trưa. Cứ thế hàng chục tấn hàng hóa được tiếp nhận, phân loại tỉ mỉ và gấp rút sắp xếp để vận chuyển về bà con miền Trung.

﻿ Lực lượng dân quân tự vệ phường Tân Định (TP.HCM) túc trực liên tục từ sáng sớm để hỗ trợ cơ sở tiếp nhận, phân loại và tải hàng hóa lên xe để vận chuyển đi các tỉnh.

Ông Đinh Tấn Lộc, ngụ phường Bình Thạnh, TP.HCM chia sẻ: "Sau khi biết tin Ủy ban MTTQ Việt Nam kêu gọi đợt quyên góp, ủng hộ cho bà con ở miền Trung, tôi và những người hàng xóm xung quanh đã lựa quần áo ấm, gom góp khăn, mền... để gửi cho Mặt trận, chuyển về cho bà con vùng lũ. Thiên tai liên tục ập tới, thương bà con mình ở ngoài đó dữ lắm. Mong rằng tất cả sẽ bình an".

Bà Đào Thị Minh Chi, cán bộ Hội Phụ nữ phường Bình Đông, TP.HCM cho biết: "Ở đây không một ai nghỉ trưa cả, mệt hay ăn uống thì thay phiên nhau làm để kịp mang tình cảm của chính quyền và nhân dân TP.HCM đến với miền Trung. Thương bà con ngoài đó nhiều lắm".

Hàng hóa liên tục đổ về, người dân chung tay hỗ trợ đồng bào vùng lũ trên tinh thần "khi đồng bào gặp nạn không ai đứng ngoài cuộc".

Tương tự, đến chiều cùng ngày, bên trong trụ sở của Hội Chữ thập đỏ TP.HCM cũng đầy ấp hàng hóa từ người dân khắp nơi gửi đến để ủng hộ bà con miền Trung. Phần vỉa hè phía trước trụ sở và những cửa hàng xung quanh ngay lập tức trở thành điểm tập kết hàng lưu động.

Bên trong trụ sở của Hội, hàng trăm thùng sữa, nước suối, mì gói được sắp xếp một cách ngay ngắn. Người dân đến, không ai bảo ai, từng người tự động đưa hàng quyên góp của mình vào đúng khu vực để tiện phân loại.

Các xe tải chở sữa, nước uống, mì gói liên tục nối đuôi nhau tập kết tại trụ sở Hội.

Vỉa hè Nguyễn Thị Minh Khai (phía trước trụ sở) hàng trăm thùng nước, sữa, mì gói cùng các nhu yếu phẩm tạm tập kết chờ được vận chuyển đi miền Trung.

Nhiều người tự mang xe kéo và chất hàng của mình quyên góp cho Hội gửi đến đồng bào.