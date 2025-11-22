Hàng ngàn người dân TP.HCM gửi hàng cứu trợ: "Khi đồng bào gặp nạn không ai đứng ngoài cuộc"

(PLO)- Trưa 22-10, hàng ngàn người dân TP.HCM đến các điểm tập kết hàng hóa cứu trợ và Trụ sở Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM để gửi nhu yếu phẩm, cùng chung tay hướng về miền Trung.
Tại điểm tiếp nhận hàng hóa cứu trợ miền Trung đặt ở số 10-12 Hoàng Việt, phường Tân Sơn Nhất, không khí nhộn nhịp kéo dài suốt từ sáng đến quá trưa. Những chiếc xe máy chở đầy hàng hóa dựng thành hàng dài. Người lớn, thanh niên, các em sinh viên tình nguyện thay nhau bốc xếp từng bao hàng. Càng về trưa, lượng người đổ về càng đông, có lúc phải chờ vài phút để được dỡ hàng.
Tại điểm tập kết số 10-12 Hoàng Việt, phường Tân Sơn Nhất, nhiều tình nguyện viên tất bật vận chuyển nhu yếu phẩm được người dân, nhóm bạn trẻ liên tục gửi đến.
Vĩnh cho biết anh khá bất ngờ khi lượng hàng đổ về vượt xa dự tính, đến tối cùng ngày nhóm ước tính có thể lên đến hơn 100 tấn hàng. “Tối nay chúng tôi sẽ chuyển toàn bộ lương thực, nhu yếu phẩm lên xe để kịp gửi đến bà con Ninh Thuận, Nha Trang và Phú Yên” - anh nói.
Đến trưa 22-11, hàng chục tấn hàng hóa hỗ trợ người dân vùng mưa lũ miền Trung đã lấp đầy khu vực tập kết tại Trụ sở Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM (phường Tân Định, TP.HCM). Người dân TP liên tục gửi đến điểm tập kết này, từ nhu yếu phẩm, thuốc men, thức uống đến quần áo...
Hàng hóa liên tục đổ về, người dân chung tay hỗ trợ đồng bào vùng lũ trên tinh thần "khi đồng bào gặp nạn không ai đứng ngoài cuộc".
Tương tự, đến chiều cùng ngày, bên trong trụ sở của Hội Chữ thập đỏ TP.HCM cũng đầy ấp hàng hóa từ người dân khắp nơi gửi đến để ủng hộ bà con miền Trung. Phần vỉa hè phía trước trụ sở và những cửa hàng xung quanh ngay lập tức trở thành điểm tập kết hàng lưu động.