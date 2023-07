Hoàn lưu bão số 1 gây mưa lớn nhiều nơi

(PLO)- Bão số 1 đã tan nhưng hoàn lưu của bão vẫn đang gây mưa lớn ở nhiều nơi của Bắc bộ, Thanh Hoá, Nghệ An.

Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia cho biết, lượng mưa từ tối qua đến nay ở Đông Lai (Hòa Bình) 64.3mm; Nậm Mười (Yên Bái) 69mm,; Sa Pa (Lào Cai) 59mm; Hồng An (Cao Bằng) 81.1mm; Cổ Lũng (Thanh Hóa) 88mm; Quỳnh Lưu (Nghệ An) 151.8mm…

Theo dự báo, trong 24 đến 48 giờ tới, mưa lớn vẫn tiếp tục xảy ra ở nhiều địa phương. Cụ thể, tại Bắc bộ và Thanh Hóa, Nghệ An có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông với lượng mưa phổ biến 20-50mm, có nơi trên 100mm.

Sang đến ngày 20-7, những khu vực này tiếp tục có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có mưa to đến rất to. Tuy nhiên lượng mưa sẽ giảm hơn so với ngày hôm trước.

Ngoài Bắc bộ và Bắc Trung bộ, mưa cũng xảy ra ở khu vực Tây Nguyên và Nam bộ. Lượng mưa khu vực này trong hai ngày 19, 20-7 phổ biến từ 70-120mm, có nơi trên 170mm. Mưa lớn tập trung vào chiều và đêm. Mưa lớn ở khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ còn có khả năng kéo dài trong nhiều ngày tới.

Với tình trạng mưa lớn kéo dài, cảnh báo nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi và ngập úng tại các khu vực trũng, thấp. Đề phòng mưa với cường độ lớn trong một thời gian ngắn gây ngập úng tại các khu đô thị. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Theo Văn phòng thường trực Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai & Tìm kiếm cứu nạn các tỉnh Gia Lai, Kon Tum, Trà Vinh, Kiên Giang, Vĩnh Long, Cà Mau, mưa lớn kèm theo dông, lốc từ ngày 16-7 đến 18-7 gây ra thiệt hại. Về người: 01 người chết. Nạn nhân là bà Đỗ Thị Trà My, sinh năm 1986, bị chết do sập nhà chờ tại bến cảng An Sơn, huyện Kiến Hải, tỉnh Kiên Giang. Ngoài ra còn có 3 người bị thương, cũng ở Kiên Giang. Về nhà ở: 168 nhà bị sập, hư hỏng (Kon Tum 02, Trà Vinh 04, Vĩnh Long 09, Kiên Giang 69, Cà Mau 84). Về nông nghiệp: 661,3ha lúa, hoa màu bị thiệt hại (Gia Lai 59,7ha; Kon Tum 51,6ha; Kiên Giang 550ha); 15,13 ha ao cá bị vỡ (Kon Tum); 400 con gia cầm bị nước lũ cuốn trôi (Kon Tum). Về cơ sở hạ tầng: 01 cống thoát nước bị sạt lở (Kon Tum); 130m kênh bị cuốn trôi, sạt lở (Kon Tum 100m, Gia Lai 30m); 13 điểm giao thông bị sạt lở (Kon Tum).

AN HIỀN