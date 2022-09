IS nhận trách nhiệm vụ đánh bom liều chết gần đại sứ quán Nga tại Afghanistan

Kênh RT đưa tin rằng Tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đã lên tiếng nhận trách nhiệm vụ đánh bom liều chết ngày 5-9 ở Kabul. Vụ đánh bom xảy ra gần lối vào đại sứ quán Nga ở thủ đô Afghanistan và khiến 25 người thiệt mạng, trong đó có 2 nhân viên của đại sứ quán Nga.

IS nói rằng vụ tấn công do một chiến binh nước ngoài thực hiện. Một số báo cáo cho biết vụ tấn công do ISIS-K, một nhánh của IS hoạt động ở Afghanistan, thực hiện.

Đây là vụ tấn công đầu tiên nhắm vào một cơ quan ngoại giao ở Afghanistan mà IS tuyên bố nhận trách nhiệm kể từ khi Taliban tiếp quản Afghanistan năm 2021.

Trước đó, Ủy ban Điều tra Nga xác nhận rằng một trợ lý thư ký và một nhân viên bảo vệ đều mang quốc tịch Nga đã thiệt mạng trong vụ nổ. Các nạn nhân còn lại là công dân Afghanistan xếp hàng xin thị thực.

Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov cho biết an ninh tại phái bộ đã được tăng cường sau vụ tấn công.

Nga là một trong số ít quốc gia duy trì phái bộ ngoại giao ở Kabul kể từ khi Taliban lên nắm quyền ở Afghanistan.

Afghanistan đã nhiều lần chứng kiến các vụ tấn công khủng bố kể từ khi Taliban lên nắm quyền năm 2021. Taliban đổ lỗi cho ISIS-K về những vụ tấn công này.

Vào giữa tháng 8, một vụ nổ bom đã xảy ra tại một nhà thờ Hồi giáo ở Kabul vào buổi cầu nguyện tối khiến hàng chục người thiệt mạng.