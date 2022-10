Khám xét nơi ở 1 phụ nữ, thu giữ được súng và heroin

(PLO)- Một phụ nữ 38 tuổi có súng và giao dịch mua bán ma túy ngay tại nhà thông qua một ô cửa nhỏ.

Ngày 17-10, Cơ quan CSĐT Công an huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An đang tạm giữ hình sự Nguyễn Thị Hương (48 tuổi, quê Hà Tĩnh, trú TP Vinh, Nghệ An) để điều tra về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy.

Thời gian qua, Công an huyện Hưng Nguyên phát hiện có người từ TP Vinh lên cấu kết với một số người ở huyện Hưng Nguyên cung cấp ma túy cho những người nghiện nên đã xác lập chuyên án để đấu tranh.

Sau thời gian điều tra, Cơ quan CSĐT Công an huyện Hưng Nguyên đã thi hành lệnh bắt người đối với Nguyễn Thị Hương. Khám xét khẩn cấp chỗ ở của Hương, ban chuyên án thu giữ tang vật 37,05 g heroin, một khẩu súng, một cân tiểu ly, một điện thoại di động.

Theo công an, để tránh sự theo dõi, phát hiện của lực lượng chức năng, Hương chỉ bán ma túy cho những người đã quen biết từ trước. Hương không trực tiếp đi giao “hàng” cho khách mà việc mua bán ma túy được thực hiện ngay tại nhà mình thông qua một ô cửa nhỏ.

Công an huyện Hưng Nguyên đang trưng cầu giám định tang vật và tiếp tục mở rộng điều tra chuyên án.

