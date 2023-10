Khánh thành đường Đông Tây TP Buôn Ma Thuột sau 8 năm thi công

Sáng 30-10, UBND TP Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) đã tổ chức lễ khánh thành công trình đường Đông Tây TP.

Đường Đông Tây TP Buôn Ma Thuột chính thức khánh thành sau hơn 8 năm thi công. Ảnh: VŨ LONG

Ông Vũ Văn Hưng – Chủ tịch UBND TP Buôn Ma Thuột cho biết, đây là một trong các dự án trọng điểm của tỉnh và TP, có ý nghĩa thiết thực trong việc hoàn thiện hệ thống mạng lưới giao thông đô thị TP Buôn Ma Thuột.

Dự án này triển khai đã hơn 8 năm nay, qua nhiều giai đoạn khó khăn, vướng mắc như: nguồn vốn bố trí cho dự án bị gián đoạn kéo dài do giãn tiến độ bố trí vốn và giải phóng mặt bằng thu hồi đất của trên 300 hộ dân; khó khăn về thiếu vật liệu đất đắp nền một số vị trí của công trình và nhất là thời điểm dịch COVID-19 bùng phát...

Ông Vũ Văn Hưng phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: TT

Tuy nhiên, được sự quan tâm, chỉ đạo thường xuyên của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Đắk Lắk và Thành ủy, HĐND TP Buôn Ma Thuột, công tác phối hợp, hỗ trợ kịp thời của các sở, ngành, sự quyết liệt trong điều hành của UBND TP... đến nay các hạng mục công trình đã hoàn thành để đưa vào khai thác, sử dụng.

Ông Vũ Văn Hưng thông tin thêm, công trình đường Đông Tây đi qua 4 phường, xã gồm: Tân Thành, Tự An, Tân Lập và xã Hòa Thắng. Đây là công trình giao thông có quy mô đầu tư lớn nhất của TP Buôn Ma Thuột tính đến thời điểm hiện nay.

Việc chính thức khánh thành công trình đường Đông Tây có ý nghĩa vô cùng quan trọng trong thúc đẩy kết nối giao thông giữa các địa phương trong tỉnh, tạo thành trục giao thông chính phía Đông Tây của TP.

Bên cạnh đó, đồng bộ hạ tầng giao thông từ trung tâm thành phố đi Quốc lộ 27, cảng hàng không Buôn Ma Thuột. Mặt khác, từng bước mở rộng không gian đô thị của thành phố, tạo dư địa để phát triển hạ tầng các khu vực xung quanh dọc tuyến đường.

Đồng thời, giảm bớt áp lực lưu lượng các phương tiện tham gia giao thông tập trung ở các tuyến đường khu vực trung tâm vào giờ cao điểm.

Chủ tịch UBND TP Buôn Ma Thuột cũng đề nghị người dân nâng cao ý thức khi tham gia giao thông trên tuyến đường, chấp hành nghiêm các hướng dẫn phân làn, biển báo giao thông.

Đối với các phường, xã: Tân Thành, Tự An, Tân Lập và xã Hòa Thắng – nơi có tuyến đường đi qua, thường xuyên tuyên truyền đến các hộ dân trên địa bàn để biết và chấp hành tốt các quy định về quản lý đất đai, trật tự xây dựng, trật tự đô thị nhằm đảm bảo an toàn hạ tầng kỹ thuật của công trình và đảm bảo an toàn giao thông trong quá trình khai thác sử dụng.

Công trình đường Đông – Tây được UBND tỉnh Đắk Lắk phê duyệt dự án đầu tư vào cuối tháng 12-2014, với tổng mức đầu tư sau khi điều chỉnh là hơn 1.200 tỉ đồng.

UBND tỉnh Đắk Lắk yêu cầu đưa dự án đường Đông Tây vào hoạt động (PLO)- UBND tỉnh Đắk Lắk yêu cầu đưa dự án đường Đông Tây TP vào hoạt động sau gần một thập kỷ thi công.

Các bên liên quan nói về việc dặm vá mặt đường Đông Tây, TP Buôn Ma Thuột (PLO)- Nhiều vị trí trên mặt đường Đông Tây TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk phải dặm vá và các bên liên quan có lý giải.

Công trình được khởi công ngày 14-9-2015, chiều dài tuyến gần 7 km (điểm đầu giao với đường Lê Duẩn – Đinh Tiên Hoàng; điểm cuối giao với đường quốc lộ 27 và đường Đam San đi vào cảng hàng không Buôn ma Thuột).

Công trình có một cây cầu bê tông cốt thép gồm 8 nhịp, mỗi nhịp dài 40m.

VŨ LONG