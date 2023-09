Khen, thưởng nóng cho tập thể, cá nhân phá nhanh vụ bé trai bị ném xuống sông

(PLO)- Chủ tịch tỉnh An Giang và Cần Thơ đã tặng bằng khen cho các tập thể, cá nhân đã phá nhanh vụ án và cứu bé trai bị ném xuống sông

Sáng 12-9, Công an tỉnh An Giang tổ chức lễ công bố quyết định khen thưởng đột xuất của Chủ tịch UBND tỉnh cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong trong điều tra, truy xét nhanh và bắt giữ nghi phạm ném con trai của người yêu cũ xuống sông.

Theo đó, có 6 tập thể, cá nhân đã nhận được bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh An Giang. Đồng thời Chủ tịch tỉnh đã trao thưởng nóng cho 2 đơn vị Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh và Công an TP Long Xuyên vì đã khám phá nhanh án.

Ngoài ra, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ cũng tặng Bằng khen cho 2 cá nhân là ông Bùi Ngọc Thọ và Bùi Hữu Thành.

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Nguyễn Thanh Bình biểu dương thành tích của lực lượng Công an tỉnh trong việc truy bắt nhanh đối tượng gây án và tinh thần tích cực. Đồng thời Chủ tịch tỉnh biểu dương nghĩa cử cao đẹp và dũng cảm của những người dân tham gia cứu cháu bé bị nạn kịp thời thoát khỏi nguy hiểm về tính mạng.

Như PLO đưa tin, trước đó vào trưa 11-9, người dân phát hiện 1 người đàn ông chở bé trai khoảng 4 tuổi đến cầu Tôn Đức Thắng rồi ném bé xuống sông.

Thời điểm này, cha con ông Bùi Ngọc Thọ và Bùi Hữu Thành (ngụ TP Cần Thơ) điều khiển ghe đi ngang phát hiện cháu bé đang bị chìm nên nhanh chóng cứu vớt. Bé trai may mắn được cứu kịp thời nên không nguy hiểm tính mạng.

Nhận định vụ việc có tính chất nghiêm trọng nên, đồng chí Phó Giám đốc – Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra đã trực tiếp nhanh chóng có mặt tại hiện trường để chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp với Công an TP. Long Xuyên truy bắt nóng đối tượng gây án. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, chỉ sau 5 giờ truy xét nóng, Công an đã bắt được Huỳnh Hồng Hải (40 tuổi, ngụ TP Long Xuyên).

Bé trai bị Hải ném xuống sông là con của người yêu cũ Hải, được Hải mời đến nhà dự đám giỗ.

Công an tỉnh An Giang đã tạm giữ hình sự đối với Hải về hành vi giết người.

