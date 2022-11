Khởi tố 1 phụ nữ ở An Giang buôn lậu 39 tấn đường

(PLO)- Kiểm tra 4 xe tải công an phát hiện tổng cộng 39 tấn đường cát nhãn hiệu nước ngoài, không có hóa đơn chứng từ. Các tài xế khai chở thuê đường cho bà Phan Thị Mỹ Lệ.

Ngày 1-11, Công an tỉnh An Giang vừa ra quyết định khởi tố bị can và cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Phan Thị Mỹ Lệ (66 tuổi, ngụ khóm Bình Khánh 3, phường Bình Khánh, TP Long Xuyên, An Giang) về tội buôn lậu.

Trước đó, rạng sáng 8-8-2020, Tổ công tác thuộc phòng Cảnh sát giao thông đường bộ và Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh An Giang phối hợp tuần tra kiểm soát, khi đến khu vực ngã tư Đèn 4 ngọn, thuộc phường Mỹ Long, TP Long Xuyên.

Tại đây tổ công tác phát hiện xe ôtô tải do tài xế Nguyễn Văn Thơi điều khiển có dấu hiệu nghi vấn nên tiến hành ra hiệu lệnh dừng phương tiện để kiểm tra. Qua kiểm tra, lực lượng Công an phát hiện trên xe có 18 tấn đường cát trắng, nhãn hiệu nước ngoài.

Đến khoảng 6 giờ sáng cùng ngày, tuần tra tại khu vực ấp An Hòa, xã An Hòa, huyện Châu Thành, tỉnh An Giang, tổ công tác tiếp tục phát hiện 3 xe ôtô tải chở tổng cộng 21 tấn đường cát trắng nhãn hiệu nước ngoài và 50 thùng bia Crown.

Tại thời điểm kiểm, các tài xế không xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc của số hàng hóa trên. Qua làm việc, các tài xế khai số hàng hóa trên là của Phan Thị Mỹ Lệ.

Hiện Công an tỉnh An Giang đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ án.

