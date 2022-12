Khởi tố 18 người đưa hối lộ, môi giới hối lộ và giả mạo đăng kiểm

(PLO)- Nhóm người trên giả mạo chữ ký của đăng kiểm viên để ký vào các hồ sơ kiểm định để các phương tiện cơi nới thùng xe.

Ngày 9-12, một nguồn tin cho biết VKSND TP HCM đã phê chuẩn Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can 18 người của công an cùng cấp về các hành vi đưa hối lộ, môi giới hối lộ, nhận hối lộ và giả mạo trong công tác xảy ra tại Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 62-03D (huyện Đức Hòa, tỉnh Long An) và Trung tâm đăng kiểm 50-15D tại số 36 Hoàng Hữu Nam, TP Thủ Đức, TP.HCM.

Các quyết định và lệnh trên được Viện KSND cùng cấp phê chuẩn.

Thông tin ban đầu, với thủ đoạn lập danh sách đăng kiểm nhưng không làm việc tại Trung tâm. Để hợp thức hóa, nhóm người đã giả mạo chữ ký của đăng kiểm viên để ký vào các hồ sơ kiểm định cho các phương tiện cơi nới thùng xe. Các xe này được đăng kiểm trái quy định rồi tham gia giao thông gây mất an toàn.

Hiện vụ án đang được điều tra mở rộng, làm rõ trách nhiệm của những người liên quan.

Trước đó, báo Pháp Luật TP.HCM đã cung cấp thông tin cho Phòng CSGT Công an TP.HCM, Cục Đăng kiểm Việt Nam về chiêu trò mới, tinh vi của các chủ xe ben móc nối với Trung tâm Đăng kiểm để phù phép sổ đăng kiểm cho thùng xe cơi nới để chở quá tải.

Sau khi thu thập thông tin, báo Pháp Luật TP.HCM cung cấp và cơ quan chức năng đã xác định có việc “phù phép” thông số kỹ thuật của sổ đăng kiểm với kích thước thùng xe cơi nới.

Theo Thượng tá Nguyễn Đình Dương, Trưởng phòng CSGT Công an TP.HCM, Sau khi Báo cung cấp, lực lượng CSGT đã kiểm tra, lập biên bản vụ việc và đã chuyển hồ sơ đến Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM giải quyết theo thủ tục nguồn tin báo về tội phạm.

NGUYỄN TÂN