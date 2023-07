Khởi tố 4 ‘cò’ đăng kiểm ở Đà Nẵng

(PLO)- Bốn người hành nghề “cò” đăng kiểm chuyên móc nối nhận tiền từ các chủ xe để hối lộ cho các lãnh đạo trung tâm đăng kiểm nhằm hợp thức hồ sơ trái quy định pháp luật.

Ngày 12-7, Phòng Cảnh sát Kinh tế, Công an TP Đà Nẵng sau thời gian mở rộng điều tra vụ án môi giới hối lộ, nhận hối lộ xảy ra tại Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 43-05D đường Tú Mỡ (phường Hòa An, quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng) đã tống đạt các quyết định khởi tố bị can đối với bốn người về hành vi môi giới hối lộ.

Bốn người bị khởi tố gồm: Nguyễn Đức Chính (42 tuổi, ngụ quận Cẩm Lệ), Đỗ Tài Hưng (46 tuổi), Nguyễn Đức Tuấn (72 tuổi) và Huỳnh Ngọc Phúc (55 tuổi, cùng ngụ quận Liên Chiểu).

Những người này hành nghề cò mồi, móc nối, nhận tiền từ các chủ xe để hối lộ cho các lãnh đạo trung tâm đăng kiểm nhằm hợp thức hồ sơ cải tạo, cấp giấy chứng nhận cải tạo trái quy định pháp luật.

Trước đó, ngày 10-2, công an Đà Nẵng cũng đã thực hiện lệnh bắt tạm giam Hoàng Ngọc Bình (44 tuổi, quê Quảng Bình), Giám đốc Trung tâm đăng kiểm trên) và Nguyễn Thành (51 tuổi, quê Quảng Trị), Phó Giám đốc Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 43-05D về tội nhận hối lộ.

Đồng thời, công an khởi tố bị can đối với Phạm Đình Hoàng (60 tuổi, ngụ quận Thanh Khê) hành nghề “cò” đăng kiểm về tội môi giới hối lộ.

Vụ án đang tiếp tục điều tra mở rộng.

