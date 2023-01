Khởi tố người đàn ông 34 tuổi vì vận chuyển pháo nổ

(PLO) - Một người đàn ông 34 tuổi ở Quảng Bình vừa bị khởi tố vì hành vi vận chuyển trái phép 12 hộp pháo hoa nổ.

Ngày 8-1, Công an huyện Bố Trạch (Quảng Bình) cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Dương Anh Tuấn (34 tuổi, trú tại phường Ba Đồn, TX Ba Đồn) về tội “Vận chuyển hàng cấm”.

Vào khoảng 14 giờ 35 phút ngày 5-1, trên Quốc lộ 11A (thuộc địa phận xã Thanh Trạch), Công an huyện Bố Trạch phối hợp Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Bình đón dừng kiểm tra xe ô tô mang BKS 74C-109.70 để kiểm tra. Phương tiện do Dương Anh Tuấn điều khiển chạy theo hướng Nam – Bắc.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trên thùng xe có chứa 12 hộp pháo hoa nổ với tổng trọng lượng khoảng 20kg.

Sau khi tiến hành trưng cầu giám định, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Bố Trạch đã khởi tố đối với Dương Anh Tuấn để điều tra, xử lý theo quy định.

BẢO THIÊN