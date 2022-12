Khởi tố thanh niên đốt xe máy sau khi CSGT đo nồng độ cồn

(PLO)- Uống rượu, chạy xe máy quá tốc độ, khi gặp CSGT, Tú không chấp hành lập biên bản còn đốt cháy xe máy.

Chiều 15-12, Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, Cơ quan CSĐT Công an huyện Thạch Hà (Hà Tĩnh) đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Tú (32 tuổi, trú tại phường Tràng Dài, TP Biên Hòa, Đồng Nai) về tội chống người thi hành công vụ.

Tú được áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú để phục vụ công tác điều tra.

Trước đó, chiều 9-12, Tú điều khiển xe máy mang BKS 68T5-5279 chạy quá tốc độ cho phép trên quốc lộ 15B (thuộc địa phận thôn Trung Tiến, xã Việt Tiến, huyện Thạch Hà).

Tổ công tác của Đội CSGT, Công an huyện Thạch Hà ra hiệu lệnh yêu cầu Tú dừng xe để kiểm tra giấy tờ và đo nồng độ cồn. Tuy nhiên, Tú không chấp hành mà còn có nhiều lời nói thách thức tổ công tác.

Sau nhiều lần yêu cầu, Tú mới chấp hành việc đo nồng độ cồn, cho kết quả nồng độ cồn trong khí thở là 0,439mg/l. Khi tổ công tác yêu cầu Tú đến bàn làm việc và để tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính thì Tú “xin bỏ qua các lỗi vi phạm, không xử lý”.

Tổ công tác không đồng ý việc “xin xỏ” của Tú. Tú tự ý đứng dậy, đi đến vị trí để xe máy rồi mở khóa xăng chảy ra ngoài và dùng bật lửa châm lửa đốt xe. Chiếc xe máy bốc cháy, còn Tú bỏ đi khỏi hiện trường.

Tổ công tác đã cùng với người dân kịp thời dập lửa, cứu xe. Chiếc xe bị cháy phần nhựa bên trái.

Đ.LAM