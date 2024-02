Kinh tế Israel mất bao nhiêu vì cuộc chiến ở Gaza?

Theo số liệu của Tổng cục Thống kê Israel, tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của nước này ghi nhận mức giảm 19,4% trong quý IV năm 2023 so với quý III cùng năm. Theo tờ The Times of Israel, nguyên nhân khiến GDP Israel giảm là do xung đột tại Dải Gaza gây thiệt hại nặng nề cho nền kinh tế.

Cụ thể, trong khoảng thời gian từ tháng 10 đến tháng 12-2023, tiêu dùng tư nhân tại Israel giảm 26,9%, nhập khẩu hàng hóa và dịch vụ giảm 42,4%, xuất khẩu giảm 18,3%, và đầu tư vào tài sản cố định giảm 67,8%. Trong khi đó, chi tiêu chính phủ tăng 88,1% do chi phí xung đột.

Một khu vực bị trúng rocket ở Tel Aviv (Israel) vào ngày 8-10-2023. Ảnh: FLASH90

Nhìn chung, dữ liệu sơ bộ cho thấy tăng trưởng kinh tế Israel năm 2023 là 2%, giảm so với con số 6,5% vào năm 2022. Tuy nhiên, tăng trưởng GDP năm 2023 phù hợp với dự báo của Ngân hàng Trung ương Israel và cao hơn tốc độ tăng trưởng trung bình 1,7% của các nước thuộc Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD).

Trong năm 2023, tiêu dùng tư nhân của Israel giảm 0,7%, trong khi năm 2022 tăng 7,4%. Nhập khẩu hàng hóa và dịch vụ giảm 6,9% vào năm 2023, trong khi tăng 12% vào năm 2022. Xuất khẩu hàng hóa và dịch vụ giảm 1,1% vào năm 2023, thấp hơn nhiều so với mức tăng 8,6% vào năm 2022.

Suy thoái kinh tế Israel do xung đột, suy giảm trong tiêu dùng và đầu tư tư nhân trong các lĩnh vực đã khiến Bộ Tài chính, Ngân hàng Trung ương Israel và các cơ quan xếp hạng tín dụng toàn cầu giảm triển vọng tăng trưởng của Israel.

Trong năm 2024, OECD dự báo tăng trưởng kinh tế Israel ở mức 1,5%, giảm so với mức 3,3% được dự đoán trước đó.

KHOA ĐIỀM