CEO Mytel được bình chọn là CEO của năm

Ông Nguyễn Thanh Nam, CEO của Mytel (thương hiệu của Viettel tại Myanmar), giai đoạn 2017-2018, hiện là Phó tổng giám đốc Tập đoàn Viettel được công nhận là CEO của năm. Viettel với 2/5 hạng mục cũng được xướng tên ở vòng chung kết của giải thưởng năm nay.

Ông Nguyễn Thanh Nam – Phó TGĐ tập đoàn Viettel kiêm TGĐ Mytel.



Giải thưởng dành cho CEO Nguyễn Thanh Nam



Telecom Asia Awards được tổ chức thường niên từ năm 1997, là giải thưởng lâu đời nhất khu vực châu Á về lĩnh vực viễn thông. Với chủ đề “Định nghĩa lại chuẩn mực kết nối trong nền kinh tế số” (Redefining the connectivity standards of the digital economy), giải thưởng Telecom Asia Awards 2019 vinh danh những doanh nghiệp/ cá nhân mang đến những giải pháp viễn thông sáng tạo nhất. Giải thưởng tiêu biểu của Mytel được bình chọn trong lần này chính là dự án Trung tâm Điều hành thông minh tại tỉnh Thừa Thiên - Huế được thực hiện bởi Tổng công ty Giải pháp Doanh nghiệp Viettel (Viettel Business Solutions) đạt giải cho hạng mục Dự án thành phố thông minh sáng tạo nhất. Đây là dự án được Viettel xây dựng theo hình thức “may đo” theo yêu cầu và đặc thù của tỉnh. Và đó cũng chính là điểm độc đáo được Telecom Asia Awards 2019 ghi nhận. Ban tổ chức đánh giá cao về sự thông minh và phù hợp với đặc thù của tỉnh Thừa Thiên - Huế, đảm bảo việc phát triển theo hướng hiện đại, nâng cao trải nghiệm của người dân và khách du lịch nhưng vẫn bảo tồn được nét cổ kính của trung tâm văn hóa lịch sử của đất nước.

Giải thưởng dành cho Tập đoàn Viettel



Hiện nay Trung tâm điều hành thông minh đã được Viettel triển khai đưa vào vận hành tại 3 tỉnh là Thừa Thiên - Huế, Phú Thọ và Thanh Hóa. Tất cả các giải pháp này đều được xây dựng riêng để phù hợp với đặc điểm và nhu cầu của từng tỉnh nhằm nâng cao chất lượng quản lý, điều hành, giao thông, an ninh công cộng, ứng cứu khẩn cấp, an toàn thông tin và phân tích dữ liệu.



Bên cạnh đó, Keeng Movies của Viettel Media được vinh danh là một trong bốn dịch vụ video sáng tạo nhất châu Á. Viettel Pay được vinh danh là một trong bốn dịch vụ thanh toán di động sáng tạo nhất châu Á. Ông Trần Văn Bằng, TGĐ Telemor (thương hiệu của Viettel tại Đông Timor) cũng được vinh danh là một trong 4 CEO của năm.