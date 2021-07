Giữ niềm tin với nhà đầu tư nước ngoài Dệt may, da giày là những ngành đóng vai trò rất lớn trong việc đem ngoại tệ và tạo công ăn việc làm. Thế nhưng do các công ty ngành này thường có quy mô lớn, sử dụng từ hàng ngàn đến vài chục ngàn lao động nên không đủ khả năng đáp ứng tiêu chí “ba tại chỗ”. Ông Vũ Đức Giang, Chủ tịch Hiệp hội Dệt may VN, lo ngại trước tình hình dịch bệnh hiện nay đã có dấu hiệu các đơn hàng dệt may dịch chuyển sang các quốc gia khác. Theo báo cáo mới đây của S&P Global Market Intelligence, hãng Nike có nguy cơ hết giày thể thao được sản xuất tại VN. Nguyên nhân, do các nhà cung cấp sản lượng giày lớn cho Nike tại VN đang phải tạm đóng cửa để ngăn ngừa dịch bệnh lan truyền. Ví dụ, các nhà máy của Công ty Chang Shin VN và Tập đoàn Pou Chen. Theo Nike, năm 2020, hai công ty này đã cung cấp 50% tổng lượng giày dép cho Nike. Tuy vậy, một số ông lớn vẫn muốn mở rộng quy mô sản xuất tại VN. Ông Đặng Thành Tâm, Chủ tịch Tổng công ty Phát triển đô thị Kinh Bắc, cho hay tại KCN Kinh Bắc, một công ty công nghệ cao là vệ tinh của Apple vừa khởi công xây dựng nhà máy với tổng giá trị hàng chục triệu USD, quy mô gần 10 ha. Bên cạnh đó, công ty này còn đề nghị dành cho họ thêm 10 ha đất để mở rộng nhà máy cho Apple trong giai đoạn đầu tư kế tiếp. Không chỉ vậy, hãng LG sau khi triển khai đầu tư 1,5 tỉ USD tại Hải Phòng cũng yêu cầu dành đất để mở rộng đầu tư. “Điều này cho thấy VN vẫn giữ được niềm tin cho DN nước ngoài” - ông Tâm nói.