ĐBSCL có hơn 9.500 doanh nghiệp mới thành lập

Ngày 20-3, Phòng Thương mại và Công thương (VCCI) Việt Nam - Chi nhánh Cần Thơ tổ chức Hội nghị gặp gỡ các nhà lãnh đạo doanh nghiệp Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL).

Theo ông Nguyễn Phương Lam, Giám đốc VCCI Cần Thơ, năm 2018 kinh tế vùng ĐBSCL tiếp tục có mức tăng trưởng ấn tượng với mức tăng bình quân đạt 7,8%, cao nhất trong 4 năm trở lại đây.

Giá trị sản xuất công nghiệp đạt 716.000 tỉ đồng, tăng 12% và cũng là giá trị đạt cao nhất từ trước đến nay. Kim ngạch xuất khẩu của vùng lần đầu tiên đạt mức 17,5 tỉ USD, tăng 1,6 tỉ USD so với năm trước đó. Trong đó có 6 tỉnh xuất khẩu đạt trên 1 tỉ USD là Long An, Tiền Giang, Cần Thơ, Cà Mau, Bến Tre và Đồng Tháp, tăng 2 tỉnh so với năm 2017. Nhiều tỉnh khác đang tiệm cận mức tỉ USD.



Lãnh đạo VCCI Cần Thơ và lãnh đạo các tỉnh ký thỏa thuận hợp tác

“Năm 2018, ĐBSCL có hơn 9.500 doanh nghiệp mới được thành lập, đặc biệt là các doanh nghiệp khởi nghiệp đã gia tăng số lượng lớn mà từ trước đến nay. Năm 2019 khá đặc biệt đối với kinh tế Việt Nam khi các hiệp định thương mại mới có hiệu lực (CPTPP, VN – EU), chiến tranh thương mại toàn cầu, áp lực cạnh tranh quốc tế ngày càng nhiều hơn, công nghệ thay đổi nhanh chóng… đang tạo áp lực lớn cho quá trình cải cách của nhà nước và đổi mới trong quản lý của doanh nghiệp”, ông Lam đánh giá.

Trong hội nghị VCCI, Cần Thơ đã trao giấy chứng nhận hội viên mới cho 31 doanh nghiệp. Dịp này, đại diện VCCI Cần Thơ và UBND các tỉnh Bạc Liêu, Hậu Giang và Vĩnh Long đã ký kết thỏa thuận hợp tác “Xây dựng bộ chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở ban ngành và địa phương (DDCI) năm 2019