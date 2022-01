Cần nhân văn Anh Trần Minh Tuấn (ngụ quận 3, TP.HCM) cho hay dịch bệnh kéo dài suốt hai năm qua đã ảnh hưởng nặng nề đến thu nhập và nhiều người trong gia đình mất việc làm. Một mình anh thuộc diện thu nhập cao nhưng phải gánh chi tiêu mọi thứ cho cả gia đình, thế nhưng vẫn bị khấu trừ thuế TNCN. “Nếu không giảm được thì thôi chứ đừng tăng thuế lúc này. Chính sách thuế cần nhân văn” - anh Tuấn bày tỏ. Thu thuế thu nhập cá nhân tăng mạnh Do ảnh hưởng của dịch bệnh nên một loạt địa phương phải giãn cách xã hội thời gian dài, khiến đời sống người dân, doanh nghiệp vô cùng khó khăn nhưng thu thuế TNCN vẫn tăng cao. Cụ thể, theo Tổng cục Thuế, tổng số thu từ thuế TNCN cả năm 2021 ước tính đạt 114% so với dự toán, tăng khoảng 6,7% so với cùng kỳ năm trước. Điều này cho thấy gánh nặng thuế TNCN vẫn lớn với người dân, người lao động. Còn theo Cục Thuế TP.HCM, năm 2021, số thuế TNCN ước tính thu hơn 43.000 tỉ đồng, tăng 7,8% dự toán và tăng 6,2% so với năm 2020. Số thu thuế TNCN chiếm gần 18% thu thuế nội địa, trừ dầu thô. Tổng số thu nội địa trên địa bàn đạt hơn 268.000 tỉ đồng, tăng gần 3% so với dự toán.