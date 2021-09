Ủng hộ chung sống an toàn với dịch . Thưa bà, trong văn bản gửi Chính phủ mới đây, các nhà đầu tư nước ngoài ủng hộ chiến lược chung sống an toàn với dịch của VN. Tuy nhiên, họ cũng đề nghị cần một lộ trình rõ ràng cho việc mở cửa trở lại ngay từ bây giờ? + Các DN là trụ cột của nền kinh tế mà nếu họ yếu quá, không còn sức thì cột cũng không thể vững được nữa. Vì vậy, các nhà đầu tư đã kiến nghị nhiều nội dung như tiêm vaccine cho người lao động, di chuyển an toàn... Bởi chúng tôi cho rằng di chuyển bản thân nó không gây ra dịch bệnh, mà di chuyển không an toàn mới là nguyên nhân gây ra dịch bệnh. Từ đó, chúng tôi mong Chính phủ và các bộ, ngành sớm ban hành các tiêu chí và hướng dẫn cụ thể về di chuyển an toàn để nền kinh tế sớm mở cửa trở lại. . Những kiến nghị của DN, hiệp hội cũng đề cập đến tình trạng mỗi nơi một quy định, thiếu nhất quán gây khó khăn cho nhà đầu tư? + Khi chính quyền địa phương tuân thủ chỉ đạo từ Chính phủ, Thủ tướng tức là chính quyền đang bảo vệ DN, người lao động, bảo vệ lực lượng sản xuất, lợi ích cốt lõi, lợi ích sống còn của nền kinh tế VN. Làm như vậy nền kinh tế mới sớm phục hồi và khỏe mạnh trở lại.