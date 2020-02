Hơn 700 xe thanh long, mít, ớt... đang ùn tắc tại cửa khẩu

Ngày 17-2, thông tin từ Bộ Công Thương cho biết tại cửa khẩu Hữu Nghị (Lạng Sơn) đang tồn hơn 376 xe nông sản, trái cây như thanh long, mít, ớt, nhãn.



Một số cửa khẩu khác như cửa khẩu Tân Thanh, cửa khẩu Cốc Nam không phát sinh hoạt động xuất nhập khẩu, nhưng vẫn đang còn tồn 11 xe nông sản, tạp hóa, da bò, mỹ phẩm.



Ảnh minh họa. Nguồn: Cổng TTĐT Bộ Công Thương



Các cửa khẩu khác như cửa khẩu Chi Ma tồn 4 xe, gồm các mặt hàng hồ tiêu, sung khô, thạch đen; ga Đồng Đăng còn tồn 22 toa thép tròn, trước đó đã nhập khẩu được 19 toa bát đĩa sứ.



Còn tại cửa khẩu Kim Thành II (Lào Cai) đang tồn hơn 365 xe trái cây các loại, chủ yếu là thanh long. Hiện lượng xe vẫn đang tiếp tục tăng nhanh do thương lái, doanh nghiệp tăng cường chuyển hàng lên cửa khẩu khi thấy thông tin từ nhiều kênh khác nhau về việc xuất khẩu tại các cửa khẩu có tín hiệu thuận lợi.



Trước tình hình lượng xe đổ về cửa khẩu tăng nhanh, Bộ Công Thương đã có khuyến cáo các doanh nghiệp và các tổ chức, cá nhân liên quan theo dõi sát tình hình thông quan tại khu vực cửa khẩu biên giới, hạn chế đưa hàng hóa lên biên giới, trừ trường hợp đưa lên để xuất khẩu theo hình thức chính ngạch và phía đối tác Trung Quốc có khả năng nhận hàng.



Nguyên nhân là dù các mặt hàng này có thể được làm thủ tục thông quan xuất khẩu nhưng tiến độ sẽ chậm hơn nhiều so với thời gian trước do phải thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19.