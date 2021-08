• Ông PHẠM XUÂN HỒNG, Chủ tịch Hội Dệt may Thêu đan TP.HCM: "Bốn xanh" chỉ có thể áp dụng cho công ty ít lao động Thời gian qua chỉ có khoảng 10% DN trong ngành dệt may thực hiện được 3T nhưng không hiệu quả. Về bốn phương án sản xuất, kinh doanh cho DN mà TP.HCM vừa đưa ra thì chỉ có thể áp dụng cho những ngành sản xuất ít lao động. Còn đối với DN dệt may sử dụng nhiều lao động thì không thể thực hiện được. Vì vậy, tôi cho rằng nên xem xét cho phép DN lựa chọn mô hình phù hợp với mình miễn là đảm bảo an toàn dịch bệnh. • Ông PHẠM ĐỨC BÌNH, Tổng giám đốc Công ty cổ phần Thanh Bình: Đòi người lao động phải có nhà riêng là rất khó Hiện công ty tôi đang thực hiện 3T nhưng tốn thêm rất nhiều chi phí, lỗ mà vẫn phải cố gắng hoạt động. Về phương án “bốn xanh” với tiêu chí nơi ở xanh, lao động phải có nhà riêng, có phòng cách ly… là khó khả thi. Để DN hoạt động sản xuất an toàn thì trước hết vẫn là ưu tiên tiêm vaccine đồng loạt cho công nhân, người lao động. Đặc biệt, DN nào tiêm riêng DN đó chứ không nên tập trung nhiều công ty lại một chỗ. Khâu xét nghiệm cũng nên để DN tự làm cho công nhân, tránh nguy cơ lây nhiễm từ nhân viên y tế hoặc phải tới điểm xét nghiệm đông người.