VietnamWorks - website giới thiệu việc làm trực tuyến hàng đầu Việt Nam cho rằng các nhà tuyển dụng ở Việt Nam hiện nay đã bắt đầu đánh giá cao tầm quan trọng của việc quản trị nhân sự thông qua việc đầu tư các giải pháp công nghệ, đặc biệt trong tình hình dịch COVID-19.

Trong báo cáo "Áp dụng công nghệ Quản trị Nhân sự cho Doanh nghiệp” vừa phát hành, nhà cung cấp các giải pháp tuyển dụng này chỉ ra cách mạng 4.0 đã tạo nên sự thay đổi lớn đối với các doanh nghiệp (DN) nói chung và vấn đề quản trị nhân sự – HR nói riêng.

Nhiều xu hướng mới trên thế giới đã ảnh hưởng đến Việt Nam, việc quản lý nhân sự ngày nay cũng đã có nhiều thay đổi để phù hợp với tình hình hiện tại.

Tuy nhiên theo khảo sát của VietnamWorks trong năm 2021, nhu cầu sử dụng ứng dụng công nghệ HR Tech đối với doanh nghiệp (DN) nằm ở mức tương đối. 58% trên tổng số DN trả lời không, chỉ 42% trả lời có nhu cầu áp dụng.

Điều này cho thấy phần lớn DN trong nước hiện nay chỉ chú trọng vào nguồn lực, việc áp dụng công nghệ trong quản lý nhân sự hiện nay chưa được đánh giá cao đối với các DN Việt Nam.



VietnamWorks cho rằng việc áp dụng công nghệ trong quản lý nhân sự hiện nay chưa được đánh giá cao đối với các DN Việt Nam. Ảnh: FW

52% DN tham gia khảo sát trả lời lý do để áp dụng công nghệ vào quản trị nhân sự là theo định hướng từ Hội đồng Quản trị. 36% DN đồng ý đầu tư ngân sách lớn đến 500 triệu đồng vào việc phát triển công nghệ, 27% đồng ý mức ngân sách từ 50 - 200 triệu đồng, 23% chỉ đồng ý ngân sách dưới 50 triệu đồng.

Điều nay cho thấy, các DN sẵn sàng đầu tư mức ngân sách cho công nghệ quản trị nhân sự nếu thấy công nghệ thật sự hữu ích.

Các chuyên gia nhân sự của VietnamWorks phân tích DN rất coi trọng việc áp dụng công nghệ trong quản trị nhân sự khi áp dụng cho toàn bộ quy trình. Tuy nhiên, phần lớn DN chỉ áp dụng công nghệ cho một hoặc vài phần của quy trình với những lý do khách quan như chưa có ngân sách cho việc quản lý toàn phần, sợ lộ thông tin do chưa đủ tin tưởng về bảo mật của công ty cung cấp phần mềm, do cần thời gian và công sức để làm quen công nghệ từng phần…

"Các DN đạt được những lợi ích to lớn khi sử dụng công nghệ như tăng hiệu quả làm việc của phòng nhân sự, theo dõi tiến độ công việc, khen thưởng và quản lý toàn diện lực lượng lao động.

Công nghệ còn giúp cho DN giảm được chi phí hoạt động và quản lí, nâng cao năng lực cạnh tranh của mình, đặc biệt là thông qua những việc cải tiến quy trình, cải tiến sản phẩm dịch vụ và nâng cao năng suất lao động"- đại diện VietnamWorks chia sẻ.

Từ đó, VietnamWorks chỉ ra thay vì chi phí phần mềm đắt đỏ như cơ sở hạ tầng máy tính và bảo trì, DN có thể trả hàng tháng hoặc hàng năm cho dịch vụ phần mềm đám mây (Cloud software).

Phần mềm quản lý nguồn nhân lực dựa trên đám mây cung cấp chức năng nhân sự cụ thể như hệ thống trả lương hoặc hệ thống tuyển dụng, trong đó lựa chọn tốt nhất cho đến nay là hệ thống nhân sự dựa trên đám mây (Cloud-based HR system).

Lợi ích mà hệ thống này mang lại đó là giải pháp nhân sự hiệu quả, giúp tiết kiệm thời gian và ngân sách cho DN; giúp gia tăng sự gắn kết của nhân viên với công ty; tiện lợi khi có thể truy cập hệ thống 24/7 từ thiết bị di động và có tính bảo mật cao.