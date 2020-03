Nhiều siêu thị tăng cường bán hàng qua điện thoại

Ngày 13-3, Liên hiệp HTX Thương mại TP.HCM (Saigon Co.op) cho biết, trước những diễn biến mới nhất của đại dịch COVID - 19, hơn 800 điểm bán của đơn vị gồm hệ thống siêu thị Co.opmart, Co.opXtra, Co.op Food… tiếp tục triển khai nhiều biện pháp phòng dịch nhằm bảo đảm sức khỏe của khách hàng và nhân viên.

Theo đó, tất cả các điểm bán này đã thực hiện đo thân nhiệt cán bộ công nhân viên trước và sau ca làm việc. Đồng thời, áp dụng việc đo thân nhiệt, hỗ trợ khách hàng rửa tay trước khi bước vào khu vực mua sắm.

Tất cả các điểm bán vẫn hoạt động theo khung giờ thông thường như trước đây. Riêng tại Hà Nội, các siêu thị Co.opmart, Co.opmart SCA, Co.op Food mở cửa đến 23 giờ hằng ngày theo chỉ đạo của Chính phủ.

Theo đại diện Saigon Co.op, tính từ tháng 1 đến nay nhu cầu đặt hàng qua điện thoại của người tiêu dùng tăng cao tùy khu vực. Trong đó có những khu vực đặt mua hàng qua điện thoại tăng gấp 10 lần so với những tháng trước.

Bên cạnh đó, Saigon Co.op còn là thành viên của Ban Chỉ đạo chống dịch COVID-19 với vai trò cung cấp lương thực thực phẩm, đồ dùng thiết yếu cho khu vực bị cách ly. Đơn vị này cũng đã có phương án tổ chức giao hàng sao cho vừa kịp thời đến với người tiêu dùng trong những khu cách ly vừa bảo đảm an toàn cho cán bộ công nhân viên, nhất là bộ phận trực tiếp giao hàng.

Hiện nay siêu thị Co.opmart Củ Chi đang cung cấp lương thực thực phẩm cho Bệnh viện dã chiến Củ Chi. Thực phẩm tươi sống được giao hằng ngày với giá ưu đãi, các mặt hàng khô được giao ngay khi bệnh viện có nhu cầu và hoàn toàn miễn phí.



Các siêu thị nhận đơn hàng qua điện thoại tăng cao trong mùa dịch



Nhân viên siêu thị Co.opmart giao hàng tại Bệnh viện dã chiến Củ Chi

Tương tự, hiện nay siêu thị Lotte Mart tập trung mở rộng mua sắm online qua ứng dụng Speed L trong mùa cao điểm. Với ứng dụng này người tiêu dùng không cần trực tiếp đến siêu thị có thể mua sắm hàng hóa rất tiện lợi gồm cả thực phẩm tươi sống. Bên cạnh đó, người tiêu dùng có thể thanh toán tiền mặt khi giao hàng; thanh toán thông qua thẻ ATM, thẻ tín dụng hoặc ví điện tử,… .

Đại diện Lotte Mart cho biết, thời gian gần đây nhu cầu mua sắm của người dân tăng cao, số lượng đơn hàng qua ứng dụng SpeedL tăng từ 150-200% so với ngày thường. Nguồn hàng mà hệ thống siêu thị phân bổ cho mảng online này cũng được tăng cường gấp đôi. Hệ thống siêu thị đang nỗ lực rất lớn để đảm bảo thời gian giao hàng như cam kết.

Tương tự, từ tháng 2-2020, hệ thống siêu thị Big C cũng tung ra dịch vụ đặt hàng qua số hotline. Người tiêu dùng mua hàng có hóa đơn từ 200.000 đồng trở lên sẽ được giao miễn phí trong phạm vi 10km. Siêu thị không nhận giao các mặt hàng tươi sống, sản phẩm đông lạnh và sản phẩm từ sữa.

Phía Big C cho biết, đối với các siêu thị khu vực TP.HCM trong chín ngày đầu của tháng 3, thông qua gọi hotline có hơn 1.000 đơn hàng. Dự kiến trong tháng 3 các siêu thị Big C khu vực TP.HCM sẽ đạt doanh số khoảng 3.000 đơn hàng, tăng trưởng khoảng trên 200% so với tháng 2-2020.