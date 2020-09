Đại gia Việt muốn vay tiền nước ngoài lãi thấp

Thời điểm khá thuận lợi Một số chuyên gia phân tích thời điểm này phát hành trái phiếu quốc tế có lợi thế vì có bệ đỡ tỉ giá hỗ trợ tốt. Cụ thể, do nền tảng kinh tế Việt Nam liên tục thặng dư thương mại nên tiền đồng giữ giá trị, thậm chí tăng giá so với USD và qua đó giúp các tổ chức phát hành trái phiếu quốc tế không gặp rủi ro về tỉ giá. Mặt khác, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ đã phát tín hiệu giữ lãi suất đồng USD gần bằng 0% kéo dài đến năm 2023. Điều này giúp việc phát hành trái phiếu quốc tế dễ dàng hơn với lãi suất không quá cao so với trước đây.