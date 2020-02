Và không như ngày 24-2, ngày mà sàn vàng đỏ lửa, với khoảng cách giá mua và giá bán có lúc giãn cách đến 2 triệu đồng, mà gần như rủi ro đẩy về phía người mua vàng, thì đến ngày 27-2, khoảng cách giữa giá mua và bán đã trở lại nhịp điệu bình thường như trước với khoảng cách 300.000 đồng.



Theo các chuyên gia vàng, hiện nay nếu biên độ bình quân của giá vàng trong nước dao động trên dưới 300.000 đồng là hợp lý, do chi phí giá vàng khá lớn. Giá vàng Việt Nam đã trở lại bám sát với giá vàng thế giới, mà không còn tăng sốc vì vấn đề tâm lý và sự kịp thời trấn an của Ngân hàng Nhà nước can thiệp thị trường khi cần thiết.

Một yếu tố khác đang hỗ trợ giá vàng ổn định trở lại chính là tỉ giá đang có xu hướng giảm. Nếu ngày 24-2, giá bán 1 USD là 23.890 đồng thì đến ngày 27-2, giá chỉ còn 23.881 đồng (theo tỉ giá tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước).