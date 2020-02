Mách nước sử dụng tiền giấy an toàn giữa mùa dịch

NH Nhà nước đã có văn bản chỉ đạo các tổ chức tín dụng, NH không yêu cầu khách hàng đến giao dịch phải tháo bỏ khẩu trang trước khi vào trụ sở để phòng ngừa dịch COVID-19. Tuy nhiên, các NH vẫn phải tăng cường các biện pháp để bảo đảm an toàn tuyệt đối tiền mặt, tài sản trong giao dịch và trong kho tiền; ngăn chặn các trường hợp lợi dụng để gây mất an ninh, an toàn khi giao dịch. Đối với các giao dịch, hoạt động bắt buộc phải nhận diện khách hàng, nhân viên NH đề nghị khách hàng tạm thời tháo bỏ khẩu trang để nhận diện. Sau khi hoàn thành thủ tục, khách hàng tiếp tục đeo khẩu trang nếu có nhu cầu trong quá trình giao dịch. NH Nhân dân Trung Quốc (PBOC) đang tiến hành khử trùng và cách ly tiền giấy đã sử dụng như một phần trong nỗ lực ngăn chặn sự lây lan Covid-19. Cụ thể, các NH sử dụng tia cực tím hoặc nhiệt độ cao để khử trùng tiền mặt, sau đó niêm phong và cất giữ trong 7-14 ngày - tùy thuộc vào mức độ nghiêm trọng của dịch bệnh tại một khu vực cụ thể. Sau đó, những tờ tiền này mới được tái luân chuyển ngoài thị trường.