Nhiều đại gia điện thoại nước ngoài đổ vào Việt Nam

Apple xuống hạng, Huawei lên ngôi Một báo cáo mới đây của công ty nghiên cứu thị trường IDC cho biết tính trong quý I-2019, trong nhóm năm thương hiệu điện thoại bán nhiều nhất trên thế giới đã có ba hãng đến từ TQ. Đặc biệt, hãng Huawei của TQ có sản lượng bán là 59,1 triệu máy, chiếm gần 20% thị phần, xếp thứ hai và đã đẩy Apple xuống thứ ba. Nếu so với cùng kỳ, Huawei có mức tăng khủng khiếp lên đến 50% và đang thách thức người dẫn đầu thị trường điện thoại thông minh là Samsung. Còn theo công ty nghiên cứu thị trường International Data Corp (Mỹ), thị phần điện thoại trên toàn cầu đã sụt giảm năm thứ hai liên tiếp. Nguyên nhân do thị trường điện thoại đã đạt đến độ chín muồi vì sức sáng tạo cũng như đổi mới tính năng điện thoại của các hãng trên toàn cầu ngày càng chậm. Cục Đầu tư nước ngoài (Bộ KH&ĐT) vừa có báo cáo về tình hình đầu tư trực tiếp nước ngoài. Theo đó, tính đến ngày 20-4-2019, tổng vốn đăng ký cấp mới, tăng thêm và góp vốn mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài là 14,59 tỉ USD, tăng 81% so với cùng kỳ năm 2018. Đây là con số kỷ lục về giá trị vốn đầu tư đăng ký của bốn tháng trong vòng bốn năm trở lại đây.