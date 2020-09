Phía sau việc doanh nghiệp 'chê' đường sắt, hàng không

Vận chuyển đường sắt phải trung chuyển nhiều Nêu lý do không lựa chọn vận chuyển bằng đường sắt dù có tần suất xuất khẩu sang Trung Quốc rất nhiều, Tổng giám đốc Tập đoàn Vina T&T Nguyễn Đình Tùng cho biết do đường sắt phải trung chuyển quá nhiều. “Một container mà muốn vận chuyển từ Long An, Bình Thuận sang Trung Quốc thì chúng tôi phải chở tới ga Sóng Thần. Từ Sóng Thần mới chở đến Đồng Đăng và từ Đồng Đăng mới trung chuyển hoặc kéo xe sang Trung Quốc. Còn đi đường bộ chúng tôi chỉ cần xe container tới Long An, sau đó chở một lèo sang Trung Quốc. Trung chuyển nhiều khiến nhiệt độ không đảm bảo, đến nơi hàng hóa có vấn đề sẽ khiến DN thiệt hại nặng” - ông Tùng dẫn chứng.