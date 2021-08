Sản suất tại nhiều nước phục hồi mạnh mẽ Trong báo cáo mới phát hành, Ngân hàng Thế giới (World Bank) đánh giá khu vực kinh tế đối ngoại tại VN đã mất đi một phần động lực. Nguyên nhân, do dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài đã giảm 11% trong bảy tháng đầu năm 2021 so với cùng kỳ năm trước. “Các đơn vị xuất khẩu đang phải đối mặt với tình trạng đứt gãy do đại dịch tái bùng phát. Điều này buộc họ phải đóng cửa nhà máy hoặc chỉ hoạt động cầm chừng, cũng như phải đối mặt với áp lực cạnh tranh ngày càng lớn từ những quốc gia khác có các hoạt động sản suất đang phục hồi mạnh mẽ hơn” - World Bank nhận định.