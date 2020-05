Vẫn sống khỏe nhờ bán hàng cho người Nhật, Mỹ

Hỗ trợ doanh nghiệp mở thêm thị trường GS Võ Tòng Xuân, chuyên gia nông nghiệp, cho rằng đa dạng thị trường là cần thiết nhằm giảm thiểu rủi ro cho hàng Việt. Tuy vậy, đa dạng thị trường không có nghĩa là cứ mở thật nhiều thị trường là tốt mà quan trọng không kém là phải khai thác hiệu quả, ổn định, lâu dài và khẳng định được thương hiệu chất lượng tại thị trường đó. Thêm vào đó, ngoài sự nỗ lực của bản thân mỗi đơn vị kinh doanh, các cơ quan nhà nước cũng phải xắn tay áo hỗ trợ DN bằng cách đàm phán mở cửa thị trường, xúc tiến thương mại, hỗ trợ tiếp thị sản phẩm. “Hiện nay, Việt Nam chỉ xuất được chính ngạch tám, chín loại nông sản sang TQ là quá ít” - ông Xuân dẫn chứng. Cũng theo GS Võ Tòng Xuân, TQ đã thay đổi cách làm ăn, họ nhập tăng cường chính ngạch, đặt ra nhiều tiêu chuẩn về vệ sinh thực phẩm, truy xuất nguồn gốc. Vì thế hàng Việt phải thay đổi theo hướng tăng chất lượng, sản xuất theo các tiêu chuẩn quốc tế. Đặc biệt nhà kinh doanh Việt phải nắm được nhu cầu của người tiêu dùng TQ ở mỗi tỉnh, thành nhằm giảm rủi ro trong buôn bán.

Các hiệp định thương mại tạo cơ hội cho hàng dệt may mở rộng thị trường. Ảnh: AH Khắc phục những hạn chế cố hữu TS Võ Trí Thành, chuyên gia kinh tế, nhìn nhận cơ hội mở cửa vào các thị trường lớn cho hàng hóa Việt với các hiệp định thương mại tự do (FTA) thế hệ mới như CPTPP, EVFTA… là rất lớn. Nhưng để tận dụng được cơ hội này thì nền sản xuất Việt Nam phải chủ động thay đổi và khắc phục những hạn chế cố hữu là sản xuất nhỏ, yếu kém trong chế biến. “Mặc dù các hiệp định mà Việt Nam đã ký kết tạo cơ hội cho DN mở rộng thị trường xuất khẩu nhưng đây là những thị trường yêu cầu khắt khe về chất lượng, an toàn thực phẩm. DN Việt Nam nếu không nâng cao chất lượng sản phẩm, đáp ứng được yêu cầu sẽ mất cơ hội khai thác thị trường” - ông Thành nói.