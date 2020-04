Xuất khẩu gạo rối tung vì điều hành bất nhất

An ninh lương thực đâu chỉ là gạo? Trước khi có lệnh “tạm dừng xuất khẩu gạo” ngày 23-3, đã diễn ra Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết 10 năm thực hiện Kết luận 53 của Bộ Chính trị về đề án An ninh lương thực quốc gia đến năm 2020 hôm 18-3.

Việc điều hành xuất khẩu gây giật cục khiến cho DN và hàng triệu nông dân một nắng hai sương làm ra hạt gạo khốn khổ. Ảnh: ANH HÀO Sau Kết luận 53 của Bộ Chính trị, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết 63/2009 về đảm bảo an ninh lương thực quốc gia. Theo đó, ngoài việc cải thiện và cân đối dinh dưỡng, nghị quyết hướng tới chỉ tiêu lương thực vào năm 2020 cho mỗi người dân mỗi năm theo hướng: Gạo giảm xuống còn 100 kg, thịt các loại 45 kg, cá các loại 30 kg, quả các loại 50 kg, rau các loại 120 kg, tăng mức tiêu dùng trứng, sữa gấp hai lần so với năm 2009. Như vậy phải thấy rằng: An ninh lương thực quốc gia không chỉ là gạo. Bộ NN&PTNT tại hội nghị nói trên cũng cho rằng: Mặc dù mục tiêu của nghị quyết có đề cập đến các mục tiêu về các loại lương thực thực phẩm khác như ngô, rau, cây ăn quả, sữa, thịt... và nhu cầu dinh dưỡng; nhưng thực chất mục tiêu tập trung “nặng về sản xuất lúa gạo”. Bao vấn đề đang nảy sinh đối với xuất khẩu gạo như hạn ngạch phải chăng cũng chỉ vì an ninh lương thực chưa được nhìn nhận toàn diện?