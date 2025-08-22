Doanh nghiệp Việt tăng tốc đầu tư vào chương trình khách hàng thân thiết

(PLO)- Thị trường loyalty (chương trình khách hàng thân thiết) tại Việt Nam đang bước vào giai đoạn tăng trưởng nhanh, trở thành một trong những mảnh ghép quan trọng trong chiến lược giữ chân người tiêu dùng.

Theo báo cáo Vietnam Loyalty Market Outlook to 2030, quy mô thị trường dự kiến đạt 542,4 triệu USD trong năm 2025 và gần 1 tỉ USD vào năm 2029, với tốc độ tăng trưởng kép 18,2%. Các chuyên gia nhận định sự bùng nổ thương mại điện tử, thanh toán số và nhu cầu cá nhân hóa trải nghiệm tiêu dùng đang thúc đẩy doanh nghiệp đầu tư mạnh hơn vào loyalty program.

Xu hướng nổi bật hiện nay là chuyển đổi từ các chương trình tích điểm truyền thống sang nền tảng số, tích hợp trí tuệ nhân tạo và phân tích dữ liệu. Doanh nghiệp có thể theo dõi hành vi khách hàng theo thời gian thực, thiết kế ưu đãi cá nhân hóa và tăng hiệu quả tiếp cận.

Bên cạnh đó, người dùng ngày càng ưa chuộng các ứng dụng di động giúp tích điểm và đổi quà linh hoạt thay vì gắn bó với một thương hiệu duy nhất.

Tuy nhiên, các rào cản vẫn còn hiện hữu. Báo cáo chỉ ra những thách thức lớn như sự phân mảnh nền tảng, chi phí thu hút khách hàng cao và lo ngại về quyền riêng tư dữ liệu. Với nhiều doanh nghiệp nhỏ, việc tự xây dựng một hệ thống loyalty toàn diện đòi hỏi nguồn lực lớn và thời gian dài.

Việc hợp tác giữa các doanh nghiệp sẽ giúp xây dựng hệ thống khách hàng thân thiết đa nền tảng tốt hơn. Ảnh: AI

Do đó, các mô hình hợp tác và liên minh đang dần hình thành để giảm chi phí và mở rộng giá trị cho người dùng. Mới đây, LynkiD và Got It công bố hợp tác nhằm liên thông kho quà tặng, cho phép người dùng tích điểm ở một nền tảng và đổi quà tại nhiều thương hiệu khác nhau. Đây là một trong những ví dụ cho thấy xu hướng kết nối mở giữa các hệ sinh thái loyalty đang được đẩy mạnh.

Với tốc độ phát triển hiện tại, các chuyên gia dự báo thị trường loyalty Việt Nam sẽ tiếp tục nóng lên trong 5 năm tới.

Doanh nghiệp nào tận dụng tốt dữ liệu, công nghệ và mạng lưới liên kết sẽ nắm lợi thế trong cuộc đua giữ chân khách hàng, khi chi phí tìm kiếm khách hàng mới ngày càng đắt đỏ.

