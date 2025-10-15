Tin công nghệ 15-10: Lộ diện mẫu loa để bàn nhỏ gọn, kết nối đa năng

(PLO)- Tin công nghệ 15-10 sẽ có các nội dung như lộ diện mẫu loa để bàn nhỏ gọn, kết nối đa năng, Pixel 10 Fold phát nổ trong bài kiểm tra độ bền, iPhone 18 sẽ có camera vượt trội hơn Galaxy S26 Ultra?

1. Lộ diện mẫu loa để bàn nhỏ gọn, kết nối đa năng

SoundMax A-838 gồm hai loa vệ tinh và một loa siêu trầm, được thiết kế với kiểu dáng vuông vức, tông đen chủ đạo cùng điểm nhấn là đường chỉ xanh lam tạo cảm giác trẻ trung. So với người tiền nhiệm A-828, phiên bản mới mang phong cách hiện đại hơn, đồng thời đơn giản hóa quá trình lắp đặt khi chuyển sang dùng đầu cắm RCA thay cho cổng Push Terminal truyền thống.

Một điểm cộng đáng chú ý là remote đi kèm, giúp người dùng điều chỉnh âm lượng, bass/treble và chọn nhanh các chế độ EQ phù hợp với từng thể loại nhạc. Toàn bộ phím điều khiển chính được đặt phía trước loa sub, thuận tiện thao tác khi sử dụng.

Về khả năng kết nối, SoundMax A-838 hỗ trợ Bluetooth, USB, thẻ SD và cổng Line-in (RCA), giúp phát nhạc dễ dàng từ nhiều nguồn khác nhau.

Dù có kích thước nhỏ gọn nhưng SoundMax A-838 vẫn mang lại âm lượng lớn và chất âm cân đối, phù hợp cho cả nhu cầu giải trí cá nhân lẫn không gian làm việc sáng tạo.

Model này hiện đang được bán với giá 850.000 đồng tại các hệ thống bán lẻ, là giải pháp phù hợp cho những ai đang muốn nâng cấp âm thanh mà không cần đầu tư quá nhiều.

2. Pixel 10 Fold phát nổ trong bài kiểm tra độ bền

JerryRigEverything đã thử nghiệm độ bền chiếc điện thoại mới của Google, và kết luận rằng đây là "chiếc điện thoại gập yếu nhất mà tôi từng thử nghiệm".

Trong video mới nhất, anh chỉ ra rằng các đường ăng-ten của Pixel 10 Fold tạo ra những điểm yếu, dễ bị cong vênh khi chịu một lực tác động vừa phải. Thử nghiệm thực tế, Pixel 10 Fold không chỉ bị cong vênh nghiêm trọng mà pin còn phát nổ. Điều khó hiểu là JerryRigEverything đã phát hiện ra lỗi thiết kế này ở các phiên bản Pixel trước đây, nhưng Google vẫn không thay đổi thiết kế.

Trước đó, kênh YouTube JerryRigEverything cũng đã kiểm tra độ bền của iPhone Air, và kết quả hoàn toàn trái ngược với Pixel 10 Fold. Mặc dù mỏng nhẹ nhưng iPhone Air đã vượt qua bài kiểm tra độ bền và cần một lực cực lớn mới có thể vỡ.

3. iPhone 18 sẽ có camera vượt trội hơn Galaxy S26 Ultra?

Theo các nguồn tin mới nhất, iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max sẽ được trang bị camera có khẩu độ thay đổi, giúp người dùng kiểm soát ánh sáng tốt hơn và chụp ảnh linh hoạt hơn trong mọi điều kiện, một tính năng hứa hẹn vượt trội hơn cả Galaxy S26 Ultra.

Khẩu độ thay đổi cho phép người dùng điều chỉnh lượng ánh sáng đi vào cảm biến, giúp ảnh rõ hơn trong môi trường tối và tạo chiều sâu tốt hơn khi chụp ban ngày.

Công nghệ này từng xuất hiện trên Galaxy S9 và S10, nhưng Samsung đã loại bỏ kể từ dòng S20 do chi phí cao. Việc Apple mang tính năng này trở lại cho thấy hãng đang đặt cược lớn vào cải tiến nhiếp ảnh di động, đặc biệt trong bối cảnh camera smartphone đang dần bão hòa.

Ngoài việc cải thiện chất lượng ảnh, camera mới trên iPhone 18 cũng mở ra nhiều khả năng sáng tạo hơn cho người dùng. Apple được cho là sẽ bổ sung thêm các chế độ chụp linh hoạt dựa trên độ sâu trường ảnh và điều kiện ánh sáng, giúp người dùng dễ dàng tạo ra những bức ảnh có phong cách “chuyên nghiệp” mà không cần chỉnh tay phức tạp.

Trong khi Galaxy S26 Ultra dự kiến chỉ mở rộng khẩu độ cố định để cải thiện khả năng chụp thiếu sáng, iPhone 18 với khẩu độ thay đổi chủ động mang lại lợi thế lớn hơn về độ linh hoạt và kiểm soát hình ảnh.

