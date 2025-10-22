Tin công nghệ 22-10: Kính Apple Vision Pro M5 được sản xuất tại Việt Nam

(PLO)- Tin công nghệ 22-10 sẽ có các nội dung như Kính Apple Vision Pro M5 được sản xuất tại Việt Nam, Vertu Agent Q có gì đặc biệt?, YouTube triển khai tính năng AI để bảo vệ người dùng khỏi deepfake.

1. Kính Apple Vision Pro M5 được sản xuất tại Việt Nam

Apple vừa xác nhận mẫu kính thực tế hỗn hợp mới nhất của hãng, Vision Pro M5 sẽ được lắp ráp tại Việt Nam, đánh dấu bước đi quan trọng trong chiến lược mở rộng chuỗi cung ứng bên ngoài Trung Quốc.

Theo thông tin được in trên bao bì, Vision Pro M5 được trang bị chip M5 và dây đeo được thiết kế lại cho cảm giác thoải mái hơn. Phiên bản đầu tiên ra mắt hồi tháng 2-2024 với chip M2 được sản xuất tại Trung Quốc.

Thông tin trên bao bì Vision Pro M5. Ảnh: Bloomberg

Dù Vision Pro hiện không phải là sản phẩm bán chạy của Apple, nhưng việc công ty chuyển sản xuất sang Việt Nam cho thấy hãng đang nỗ lực đa dạng hóa nguồn cung, giảm phụ thuộc vào Trung Quốc.

Động thái này diễn ra trong bối cảnh Apple phải cân bằng giữa việc duy trì quan hệ với chính phủ Trung Quốc và tránh các rủi ro từ chính sách thuế của Mỹ. Trước đó Apple đã chuyển một phần nguồn cung iPhone sang Ấn Độ, đồng thời sản xuất AirPods, Apple Watch, iPad và HomePod tại Việt Nam.

Nguồn tin từ Bloomberg cũng tiết lộ, các thiết bị nhà thông minh mới của Apple như màn hình, camera an ninh và robot để bàn sẽ tiếp tục được sản xuất tại Việt Nam. Ngoài ra, một số mẫu máy Mac đã được chuyển sang Thái Lan và Malaysia, trong khi Indonesia sẽ đảm nhận việc sản xuất linh kiện cho AirPods Max.

Hiện chưa rõ toàn bộ Vision Pro M5 có được sản xuất hoàn toàn tại Việt Nam hay vẫn chia sẻ dây chuyền với Trung Quốc. Tuy nhiên, sự xuất hiện của dòng chữ “Product of Vietnam” trên bao bì cho thấy Việt Nam đang trở thành mắt xích quan trọng trong chuỗi sản xuất toàn cầu của Apple.

Kính Vision Pro M5 của Apple được sản xuất tại Việt Nam. Ảnh: Bloomberg

2. Vertu Agent Q có gì đặc biệt?

Mới đây, Vertu đã chính thức ra mắt mẫu smartphone thế hệ mới Agent Q tại Anh.

Thiết bị được lấy cảm hứng từ chim ưng Gyrfalcon, biểu tượng của quyền năng và tự do. Phần khay SIM mô phỏng cánh chim ưng, mở bằng cơ cấu bản lề, tạo âm thanh ‘click’ đặc trưng, thể hiện độ chính xác của hơn 320 linh kiện thép được lắp ráp thủ công.

Tin công nghệ 22-10: Vertu Agent Q có khay SIM độc đáo dạng cơ khí.

Phần khung thép không gỉ có khả năng chịu lực tới 150 kg, đi kèm theo đó là 19 chi tiết mạ vàng và gối gốm nung ở 1.200°C mang lại cảm giác cầm nắm chắc chắn.

Máy được trang bị hệ thống 4 lớp gồm chip mã hóa cấp quân sự, không gian dữ liệu tách biệt và lưu trữ phân tán. Về cấu hình, Agent Q được trang bị Snapdragon 8 Elite Supreme 3 nm, RAM 16 GB, bộ nhớ 1 TB, màn hình AMOLED 6,02 inch 120 Hz. Hệ thống camera lấy cảm hứng từ ống kính 35 mm cổ điển, gồm camera chính 50 MP, tele 64 MP và góc siêu rộng 50 MP, hỗ trợ 30 profile màu đồng phát triển cùng Leica, Fujifilm và Sony.

Theo một số nguồn tin, model này dự kiến sẽ được bán với giá từ 160 triệu đồng cho đến hàng tỉ đồng tùy vật liệu.

Tin công nghệ 22-10: Agent Q được trang bị nhiều hệ thống và nền tảng bảo mật.

3. YouTube triển khai tính năng AI để bảo vệ người dùng khỏi deepfake

YouTube vừa chính thức ra mắt tính năng “phát hiện hình ảnh giống nhau” (Likeness Detection), cho phép các nhà sáng tạo nội dung nhận diện và yêu cầu gỡ bỏ những video do AI tạo ra hoặc chỉnh sửa, có sử dụng khuôn mặt của họ mà chưa được phép.

Công cụ mới được tích hợp trong YouTube Studio, hiện đang được thử nghiệm cho các thành viên của Chương trình Đối tác YouTube.

Người sáng tạo cần xác minh danh tính bằng ảnh chụp giấy tờ tùy thân và video selfie. Sau khi hoàn tất, hệ thống sẽ tự động quét và thông báo nếu phát hiện video có yếu tố deepfake liên quan đến họ.

Theo YouTube, mục tiêu của tính năng này là bảo vệ danh tính và uy tín của nhà sáng tạo trong bối cảnh video giả mạo ngày càng tinh vi. Người dùng có thể xem chi tiết kênh, tiêu đề, số lượt xem và đoạn video có chứa hình ảnh của mình, đồng thời gửi yêu cầu xóa nếu bị sử dụng trái phép.

Tính năng sẽ được triển khai rộng rãi cho toàn bộ kênh có doanh thu vào tháng 1-2026. Đây được xem là bước đi đầu tiên của YouTube trong việc đối phó với làn sóng nội dung giả mạo do AI tạo ra.

Tin công nghệ 22-10: YouTube ra mắt tính năng AI để bảo vệ người dùng khỏi deepfake.

