Tin công nghệ 7-11: Xu hướng chiếu sáng thông minh lên ngôi

1. Xu hướng chiếu sáng thông minh lên ngôi

Những năm gần đây, khái niệm “ánh sáng thông minh” ngày càng trở nên phổ biến. Mới đây, Signify đã trình làng loạt sản phẩm chiếu sáng WiZ thế hệ mới, gồm bộ giải trí HDMI Sync Box, đèn thanh WiZ Bar Light và đèn đứng WiZ Floor Light, cùng giải pháp ánh sáng tự nhiên NatureConnect.

Nghiên cứu cho thấy ánh sáng không chỉ ảnh hưởng đến thị giác mà còn tác động đến nhịp sinh học, giấc ngủ và khả năng tập trung. Nếu hệ thống chiếu sáng đồng bộ với chu kỳ ngày - đêm có thể giúp tăng năng suất làm việc và cải thiện chất lượng giấc ngủ.

Thế hệ đèn mới được tích hợp nhiều tính năng thông minh, hướng đến sức khỏe và trải nghiệm của người dùng.

Theo đó, NatureConnect sẽ mô phỏng ánh sáng tự nhiên như bình minh hay hoàng hôn, mang lại cảm giác “có ánh sáng trời” ngay trong không gian kín. Công nghệ này được phát triển dựa trên nguyên lý duy trì nhịp sinh học tự nhiên, hướng đến các văn phòng, bệnh viện hay trường học thiếu ánh sáng mặt trời.

Tính năng cảm biến SpaceSense sẽ tận dụng tín hiệu WiFi để phát hiện chuyển động, giúp đèn tự bật hoặc tắt khi có người ra vào phòng mà không cần thêm thiết bị.

Còn với WiZ, người dùng có thể dễ dàng điều chỉnh màu sắc và cường độ ánh sáng qua điện thoại hoặc giọng nói, tạo các chế độ khác nhau cho làm việc, nghỉ ngơi hay giải trí. Bộ HDMI Sync Box cho phép bạn đồng bộ ánh sáng với hình ảnh và âm thanh trên TV, mang lại trải nghiệm xem phim và chơi game sống động hơn.

Hệ thống đèn Wiz có thể tự đồng bộ theo màu sắc hình ảnh trên TV.

2. Lỗ hổng zero-day ảnh hưởng đến người dùng Samsung

Các nhà nghiên cứu an ninh mạng vừa phát hiện một phần mềm gián điệp tinh vi mang tên Landfall, lợi dụng lỗ hổng zero-day trên các thiết bị Samsung Galaxy để theo dõi người dùng suốt gần một năm qua.

Theo nhóm Unit 42 thuộc Palo Alto Networks, Landfall được phát hiện lần đầu vào tháng 7-2024. Phần mềm này khai thác lỗ hổng CVE-2025-21042 trong hệ điều hành Android của Samsung, cho phép tin tặc gửi một hình ảnh độc hại qua ứng dụng nhắn tin để chiếm quyền kiểm soát thiết bị mà không cần người dùng bấm vào liên kết hay thực hiện thao tác nào.

Samsung đã phát hành bản vá vào tháng 4-2025, nhưng đến nay mới có thông tin chi tiết về chiến dịch tấn công này.

Landfall có khả năng truy cập ảnh, tin nhắn, danh bạ, nhật ký cuộc gọi, thậm chí kích hoạt micro và theo dõi vị trí của nạn nhân.

Unit 42 phát hiện mã nguồn của Landfall có nhiều điểm tương đồng với hạ tầng kỹ thuật của Stealth Falcon, một nhóm gián điệp mạng từng tấn công các nhà báo và nhà hoạt động tại UAE từ năm 2012.

Vụ việc một lần nữa cho thấy nguy cơ từ các phần mềm gián điệp thương mại đang ngày càng gia tăng, nhắm đến thiết bị di động, nơi lưu trữ nhiều dữ liệu cá nhân nhất của người dùng.

Lỗ hổng zero-day ảnh hưởng đến người dùng Samsung.

3. ManageEngine tích hợp GenAI vào ServiceDesk Plus

Mới đây, ManageEngine đã phát hành bản cập nhật lớn cho nền tảng quản lý dịch vụ CNTT ServiceDesk Plus, tích hợp loạt tính năng AI tạo sinh (GenAI) nhằm nâng cao hiệu suất cho các đội ngũ kỹ thuật và quản trị doanh nghiệp.

Điểm đáng chú ý nhất là trợ lý ảo Ask Zia được nâng cấp với khả năng hội thoại đa lượt, hỗ trợ ngữ cảnh và xử lý đa phương thức. Ask Zia có thể trả lời câu hỏi, tóm tắt bài viết trong cơ sở tri thức, tìm kiếm thông tin trên toàn hệ thống hoặc hỗ trợ xử lý các yêu cầu công việc trực tiếp.

Bản cập nhật cũng cho phép người dùng tạo quy trình vận hành chỉ bằng mô tả ngắn hoặc hình ảnh, thay vì phải thiết kế thủ công. AI sẽ tự động đề xuất các bước, điều kiện kiểm tra và tự động hóa phù hợp, giúp rút ngắn đáng kể thời gian thiết lập hệ thống.

Bản phát hành lần này đánh dấu bước mở rộng chiến lược AI của ManageEngine, khi công ty lần đầu tiên góp mặt trong báo cáo Gartner Magic Quadrant 2025 về các ứng dụng AI trong lĩnh vực ITSM.

ManageEngine tích hợp GenAI vào ServiceDesk Plus.

4. Apple lặng lẽ giảm giá mua lại iPhone, iPad, Mac và Apple Watch

Apple vừa âm thầm điều chỉnh bảng giá thu cũ đổi mới (trade-in) tại Mỹ, khiến giá trị thu lại của nhiều thiết bị iPhone, iPad, Mac và Apple Watch giảm đáng kể. Theo PhoneArena, mức giảm trung bình dao động từ 15-25%, tùy dòng máy.

Ở nhóm iPhone, các mẫu đời mới như iPhone 16 Pro Max chỉ còn được thu tối đa 670 USD, giảm 30 USD so với tháng trước. Dòng iPhone 15 Pro Max chịu tác động nặng nhất khi mất tới 160 USD, tương đương mức giảm hơn 25%. Ngay cả các mẫu cũ như iPhone 13 Pro Max hay iPhone 12 Pro cũng lần lượt giảm còn 300 USD và 160 USD.

Tình hình tương tự diễn ra với Mac và iPad. Mẫu iMac Pro mất gần 38% giá trị, chỉ còn 240 USD, trong khi Mac Studio và MacBook Pro cũng sụt nhẹ từ 10-100 USD. Với iPad, đa số model giảm khoảng 5–10%, ngoại trừ iPad Air được cho là bị ghi sai giá tăng nhẹ lên 415 USD.

Riêng Apple Watch, mức giảm nhẹ hơn, chỉ từ 5-9%. Dòng Series 10 còn 160 USD, trong khi Watch Ultra 2 và Watch SE (gen 2) vẫn giữ nguyên giá cũ.

Việc giảm giá này được cho là phản ánh xu hướng điều chỉnh định kỳ của Apple, dựa trên biến động thị trường thiết bị cũ và chi phí tân trang. Tuy nhiên, với đợt cắt giảm mạnh lần này, người dùng có ý định nâng cấp thiết bị có lẽ nên cân nhắc sớm, trước khi giá thu lại tiếp tục giảm sâu hơn.

Apple lặng lẽ giảm giá mua lại iPhone, iPad, Mac và Apple Watch.

