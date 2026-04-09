(PLO)- Tin công nghệ 9-4 sẽ có các nội dung như Apple vá lỗi nghiêm trọng trên iPhone, người trẻ chi mạnh hơn cho thiết bị chăm sóc sức khỏe, Galaxy S25 Ultra có thêm chế độ chụp dưới nước.

1. Apple vá lỗi nghiêm trọng trên iPhone

Apple vừa phát hành iOS 26.4.1 và iPadOS 26.4.1 nhằm khắc phục các vấn đề liên quan đến iCloud.

Theo đó, lỗi này ảnh hưởng đến các ứng dụng sử dụng CloudKit, bao gồm cả ứng dụng của Apple và bên thứ ba. Trong một số trường hợp, người dùng có thể thấy dữ liệu không đồng bộ giữa iPhone và iPad, hoặc thông tin bị trễ so với thực tế.

Chia sẻ trên Reddit và diễn đàn hỗ trợ của Apple, nhiều người dùng cho biết sau khi cập nhật iOS 26.4.1, quá trình đồng bộ iCloud đã hoạt động bình thường trở lại.

Người dùng có thể kiểm tra bản cập nhật bằng cách vào Cài đặt - Cài đặt chung - Cập nhật phần mềm.

Tin công nghệ 9-4: Apple vá lỗi nghiêm trọng trên iPhone.

2. Người trẻ chi mạnh hơn cho thiết bị chăm sóc sức khỏe

Dữ liệu khảo sát cho thấy xu hướng này không chỉ diễn ra tại Việt Nam. Theo Bain & Company, hơn một nửa người dùng Gen Z tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương sẵn sàng chi nhiều hơn cho các sản phẩm liên quan đến sức khỏe.

Một khảo sát khác cũng ghi nhận phần lớn người tiêu dùng trong khu vực đang ưu tiên chi tiêu cho các nhu cầu này hơn trước. Tại Việt Nam, mức chi cho các lĩnh vực liên quan đến sức khỏe và thể chất cũng có xu hướng tăng.

Cùng với sự thay đổi về nhu cầu, cách tiếp cận người dùng cũng bắt đầu dịch chuyển. Trước đây, nhóm sản phẩm chăm sóc sức khỏe chủ yếu được bán qua sàn thương mại điện tử hoặc hệ thống đại lý. Tuy nhiên, do đặc thù phụ thuộc vào cảm nhận thực tế, một số doanh nghiệp đã thử nghiệm mô hình cho phép người dùng trải nghiệm trực tiếp trước khi mua.

Đơn cử như Breo vừa đưa vào hoạt động một cửa hàng trải nghiệm tại Hà Nội, cho phép khách tham quan có thể sử dụng và cảm nhận trực tiếp các thiết bị chăm sóc sức khỏe.

Trong bối cảnh thị trường tiếp tục mở rộng, trải nghiệm thực tế đang trở thành yếu tố quan trọng, bên cạnh giá bán hay thông số sản phẩm. Điều này cũng cho thấy cạnh tranh trong phân khúc thiết bị chăm sóc cá nhân đang chuyển từ quảng bá sang trải nghiệm sử dụng.

Tin công nghệ 9-4: Người trẻ chi mạnh hơn cho thiết bị chăm sóc sức khỏe.

3. Galaxy S25 Ultra có thêm chế độ chụp dưới nước

Samsung vừa bổ sung chế độ chụp ảnh dưới nước mang tên Ocean Mode cho Galaxy S25 Ultra thông qua bản cập nhật mới của ứng dụng Expert RAW.

Theo Android Authority, tính năng này trước đây không phổ biến rộng rãi mà được phát triển để phục vụ các nhà nghiên cứu, đặc biệt trong hoạt động phục hồi rạn san hô. Tuy nhiên, Samsung đã bắt đầu đưa Ocean Mode xuống các thiết bị thương mại, sau khi xuất hiện trên dòng máy cao hơn.

Ocean Mode được thiết kế để xử lý những hạn chế khi chụp ảnh dưới nước, nơi ánh sáng bị khúc xạ khiến hình ảnh thường ám xanh, thiếu chi tiết. Hệ thống sẽ tự điều chỉnh màu sắc và độ tương phản nhằm tái tạo hình ảnh gần với thực tế hơn, đồng thời giảm hiện tượng mờ khi chụp trong môi trường chuyển động.

Một điểm đáng chú ý là chế độ này được tích hợp trong Expert RAW, thay vì ứng dụng camera mặc định. Điều đó cho thấy đây vẫn là tính năng hướng đến người dùng có nhu cầu chụp ảnh chuyên sâu, thay vì sử dụng đại trà.

Hiện Ocean Mode đang được triển khai thông qua bản cập nhật phần mềm trên các thiết bị chạy One UI 8.5 beta. Người dùng cần cập nhật ứng dụng Expert RAW lên phiên bản mới để có thể sử dụng.

Tin công nghệ 9-4: Galaxy S25 Ultra có thêm chế độ chụp dưới nước.

