Lái xe chưa nộp phạt hoặc đang bị tước bằng lái xe thì không được xét thi nâng hạng? 29/08/2024 12:03

(PLO)- Lái xe chưa thực hiện xong yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về giải quyết vụ việc vi phạm hành chính trong lĩnh vực trật tự, an toàn giao thông đường bộ sẽ không được xét nâng hạng bằng lái xe.

Cục Đường bộ Việt Nam đã phối hợp với các cơ quan liên quan xây dựng dự thảo thông tư của Bộ GTVT quy định về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe (GPLX); cấp, sử dụng GPLX quốc tế; đào tạo, kiểm tra cấp chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức pháp luật giao thông đường bộ cho người điều khiển xe máy chuyên dùng.

Đáng chú ý, Dự thảo có quy định về việc không xét thi nâng hạng bằng lái xe đối với người lái xe vi phạm một số hành vi.

Người lái xe chưa nộp phạt hoặc đang bị tước GPLX thì không được xét thi nâng hạng GPLX.

Cụ thể, tại Điều 25 của Dự thảo quy định điều kiện của người dự sát hạch lái xe như sau:

Đủ tuổi (tính đến ngày dự sát hạch lái xe), sức khỏe, trình độ văn hóa theo quy định đối với người học để nâng hạng GPLX theo quy định tại khoản 3 và khoản 4 Điều 60 Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ.

Học đủ nội dung, chương trình đào tạo theo quy định; được cơ đào tạo lái xe cấp Giấy chứng nhận hoàn thành khóa đào tạo lái xe theo mẫu quy định tại Phụ lục XXVIII đối với các hạng B1, B, C1, C, D1, D2, D, BE, C1E, CE, D1E, D2E, DE.

Người dự sát hạch phải có tên trong danh sách học viên của Báo cáo 1.

Không xét thi nâng hạng đối với người lái xe vi phạm quy định tại khoản 4 Điều 62 Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ.

Khoản 4 Điều 62 Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ quy định về cấp, đổi, cấp lại và thu hồi giấy phép lái xe như sau: Chưa cấp, đổi, cấp lại GPLX đối với người vi phạm pháp luật về trật tự, an toàn giao thông đường bộ khi người đó chưa thực hiện xong yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về giải quyết vụ việc vi phạm hành chính trong lĩnh vực trật tự, an toàn giao thông đường bộ.

Như vậy, người lái xe chưa nộp phạt vi phạm giao thông hoặc đang bị tước GPLX thì không được xét thi nâng hạng GPLX.