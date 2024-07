Lái xe riêng của bà Trương Mỹ Lan chở hơn 100.000 tỉ đồng đi đâu? 15/07/2024 15:35

Liên quan vụ Vạn Thịnh Phát giai đoạn 2, bị can Bùi Văn Dũng (60 tuổi, trú quận Bình Thạnh, TP.HCM, từng là lái xe riêng của bà Trương Mỹ Lan, chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát) bị truy tố về tội Rửa tiền theo khoản 3 Điều 324 BLHS năm 2015, khung hình phạt 10-15 năm.

Ông Dũng bị truy tố với cáo buộc đã giúp sức cho Trương Mỹ Lan rửa tiền, số tiền 445.748 tỉ đồng.

Theo cơ quan công tố, sau khi thực hiện hành vi tham ô tài sản của Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB) và lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua phát hành trái phiếu doanh nghiệp, bà Trương Mỹ Lan đã chỉ đạo các bị can ở SCB và Vạn Thịnh Phát thực hiện hành vi rửa tiền, nhằm che giấu nguồn gốc tiền do phạm tội mà có.

Nhóm bị can này đã thực hiện việc chuyển tiền ra khỏi SCB hoặc cho các cá nhân, pháp nhân rút tiền mặt nhằm cắt đứt dòng tiền để che giấu, hợp thức hóa nguồn gốc số tiền 445.748 tỉ đồng.

Các bị cáo trong vụ Vạn Thịnh Phát giai đoạn 1. Ảnh: HOÀNG GIANG

Việc rút tiền mặt chủ yếu được thực hiện ở SCB Chi nhánh Sài Gòn. Theo đó, Trương Mỹ Lan chỉ đạo Nguyễn Phương Hồng (đã chết, cựu phó tổng giám đốc SCB) để bà Hồng phối hợp với các bị can khác triển khai công việc rút tiền.

Trong đó, bị can Nguyễn Phương Anh, phó tổng giám đốc Công ty SPG, lập danh sách các pháp nhân, cá nhân nhận tiền, rút tiền. Bị can Thái Thị Thanh Thảo, cựu giám đốc Phòng dịch vụ khách Wholesale, SCB Chi nhánh Sài Gòn, phối hợp với bị can Nguyễn Phương Anh triển khai thực hiện.

Nguyễn Phương Anh chỉ đạo các nhân viên kế toán tại các công ty “ma” lập các chứng từ ủy nhiệm chi, giấy rút tiền… rồi chuyển cho Thái Thị Thanh Thảo thông tin về các pháp nhân nhận tiền, cá nhân rút tiền, lập các chứng từ hoàn tất thủ tục rút tiền mặt. Sau đó, các cá nhân này được hẹn đến SCB ký chứng từ rút tiền.

Sau khi hoàn tất các thủ tục rút tiền, Thái Thị Thanh Thảo thông báo cho Trần Thị Thúy Ái, cựu kiểm soát viên ngân quỹ SCB Chi nhánh Sài Gòn, để xuất tiền mặt khỏi quỹ giao cho Bùi Văn Dũng. Việc giao nhận tiền diễn ra ở tại Hầm B1, trụ sở SCB Chi nhánh Sài Gòn.

Ông Dũng vận chuyển tiền về Tòa nhà Sherwood tại quận 3, TP.HCM giao cho bị can Trần Thị Hoàng Uyên (thư ký bà Trương Mỹ Lan). Bà Uyên tiếp tục giao cho các cá nhân khác theo chỉ đạo của Trương Mỹ Lan.

Cũng có trường hợp, ông Dũng vận chuyển tiền về Tập đoàn Vạn Thịnh Phát giao cho bị can Trần Xuân Phượng (trợ lý của bị can Ngô Thanh Nhã, em dâu bà Trương Mỹ Lan). Một số trường hợp ông Dũng trực tiếp chuyển tiền cho các cá nhân theo chỉ đạo của bà Trương Mỹ Lan.

Khi chưa cần sử dụng ngay tiền mặt, bà Trương Mỹ Lan chỉ đạo cấp dưới sử dụng các pháp nhân, cá nhân mở tài khoản tại SCB để nhận tiền, chuyển tiền có nguồn gốc do phạm tội mà có, gọi là tài khoản chờ.

Khi cần sử dụng, các bị can lập ra các phương án chuyển tiền lòng vòng giữa các tài khoản, cuối cùng đến tài khoản chỉ định để Trương Mỹ Lan sử dụng cho các mục đích cá nhân như rút tiền mặt chuyển cho người khác; chi thực hiện các dự án, chi trả nợ giữa các công ty, cá nhân trong Vạn Thịnh Phát; trả cho ngân hàng khác hơn, chi trả các các khoản vay tại SCB, trả gốc và lãi các gói trái phiếu, chuyển tiền ra nước ngoài hơn…

Kết quả điều tra chứng minh, lái xe riêng Bùi Văn Dũng đã nhận và vận chuyển hơn 108.000 tỉ đồng và 14.757 USD về tòa nhà Sherwood, Tập đoàn Vạn Thịnh Phát hoặc giao cho một số cá nhân khác.

Việc nhận và giao tiền đều được ông Dũng ghi chép trong sổ tay cá nhân. Hành vi của ông Dũng đã giúp bà Trương Mỹ Lan che giấu và hợp thức sử dụng số tiền 6.330 tỉ đồng do phạm tội mà có.