Lâm Đồng: Bắt chủ xưởng cưa chứa hàng chục mét khối gỗ trái phép

(PLO)- Công an phát hiện hàng chục mét khối gỗ được cất giấu trái phép trong một xưởng cưa ở huyện Đức Trọng.

Ngày 28-7, lãnh đạo công an huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng cho biết đã khởi tố bị can Phạm Văn Ân, (45 tuổi); Ya Biển (31 tuổi); Ya Pong (30 tuổi) và Ya Nuyn (25 tuổi, cùng ngụ xã Tà Năng, huyện Đức Trọng) để điều tra hành vi vi phạm quy định về khai thác, bảo vệ rừng và lâm sản.

Trước đó, Đội CSKT Công an huyện Đức Trọng kiểm tra xưởng cưa ở thôn Chơ Ré, xã Đa Quyn, huyện Đức Trọng và phát hiện 24 hộp gỗ xẻ có tổng khối lượng 10,966m3 (chưa quy tròn) và 30 lóng gỗ tròn (hơn 19 m3).

Tất cả số gỗ này không có hoá đơn chứng từ hợp pháp.

Tại cơ quan công an, Ya Biển khai nhận đây là gỗ khai thác trái phép ở huyện Đức Trọng.

Sau khi điều tra ban đầu, xác minh thu thập chứng cứ và khám nghiệm hiện trường, ngày 27-7, Cơ quan CSĐT - Công an huyện Đức Trọng đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với các bị can nói trên.

VÕ TÙNG