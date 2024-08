Loại trà có thể giúp điều chỉnh lượng đường trong máu 29/08/2024 12:03

Đinh hương là một trong những loại gia vị được sử dụng nhiều nhất trong các căn bếp Ấn Độ. Mặc dù chúng ta chủ yếu sử dụng chúng để tăng thêm hương vị cho các món ăn, nhưng bạn ít ai biết chúng cũng có thể giúp điều chỉnh lượng đường trong máu.

Uống trà đinh hương có thể giúp điều chỉnh lượng đường trong máu bởi nó giữ cho hệ tiêu hoá khoẻ mạnh, giàu chất chống oxy hóa, cải thiện độ nhạy insulin. Ảnh: iStock.

Dưới đây là cách mà trà đinh hương giúp kiểm soát lượng đường trong máu ở người bị bệnh tiểu đường.

Giữ cho hệ tiêu hóa của bạn khỏe mạnh

Đối với bệnh nhân tiểu đường, sức khỏe tiêu hóa là tối quan trọng vì đường và tinh bột phân hủy thành glucose trong quá trình tiêu hoá. Hệ tiêu hóa yếu có thể gây ra sự gia tăng đột ngột lượng đường trong máu của bạn.

Theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC) Ấn Độ, lượng đường trong máu không ổn định có thể làm hỏng các dây thần kinh trong dạ dày và làm chậm quá trình tiêu hóa. Để ngăn ngừa điều này, hãy cân nhắc uống trà đinh hương.

Giàu chất chống oxy hóa

Chế độ ăn uống cho người tiểu đường nên được bổ sung các loại thực phẩm và đồ uống giàu chất chống oxy hóa.

Do đó, trà đinh đinh hương là một nguồn tuyệt vời. Uống trà đinh hương có thể thay đổi tình trạng bệnh của bệnh tiểu đường. Lý do tại sao bệnh nhân tiểu đường nên tập trung vào việc bổ sung chất chống oxy hóa là vì chúng giúp bảo vệ cơ thể khỏi những tổn thương do các gốc tự do gây ra.

Theo Viện Y tế Quốc gia (NIH) Ấn Độ, chất chống oxy hóa có hiệu quả trong việc làm giảm các biến chứng của bệnh tiểu đường.

Có đặc tính chống viêm

Bệnh tiểu đường có thể gây viêm trong cơ thể, làm tình trạng của bạn trở nên tồi tệ hơn và dẫn đến các vấn đề sức khỏe khác.

Bạn có thể giải quyết vấn đề này bằng cách tiêu thụ thực phẩm và đồ uống có đặc tính chống viêm, chẳng hạn như uống trà đinh hương. NIH tuyên bố rằng uống trà đinh hương có thể làm giảm tình trạng viêm trong cơ thể, do đó giúp điều chỉnh lượng đường trong máu của bạn.

Có thể cải thiện độ nhạy insulin

Một lợi ích tuyệt vời khác của trà đinh hương là khả năng cải thiện độ nhạy insulin, một vấn đề phổ biến ở những người bị tiểu đường.

Khi điều này xảy ra, các tế bào trong cơ thể chúng ta không thể phản ứng bình thường với insulin - một loại hormone kiểm soát lượng đường trong máu. Những thực phẩm và đồ uống có đặc tính chống viêm, chẳng hạn như trà đinh hương, có thể giúp cải thiện độ nhạy insulin.

Cách làm trà đinh hương tại nhà

Bạn cho 7-8 nhánh đinh hương vào cối rồi nghiền nát thành bột. Cho bột này vào nồi nước và đun sôi trong khoảng 8 đến 10 phút. Bạn có thể thêm nước tùy thuộc vào lượng trà bạn muốn pha.

Khi nước bắt đầu sôi, cho nửa thìa cà phê bột trà vào và để hỗn hợp ngâm thêm vài phút nữa. Lọc nước và thưởng thức. Bạn có thể uống trà đinh hương ở nhiệt độ phòng hoặc ấm, tùy theo sở thích.