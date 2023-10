Video: Long An: Khen thưởng lực lượng giải cứu thành công bé gái 3 tuổi bị bắt cóc

Ngày 5-10, UBND tỉnh Long An tổ chức khen thưởng đột xuất cho đơn vị tham gia vụ bắt kẻ bắt cóc bé gái 3 tuổi xảy ra tại phường 6, TP Tân An.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Út biểu dương các đơn vị tham gia phá nhanh vụ án bắt cóc trẻ em. Ảnh: HUỲNH DU

Chủ tịch UBND tỉnh Long An Nguyễn Văn Út đã chúc mừng, biểu dương và khen thưởng lực lượng tham gia chuyên án gồm Phòng 5, Cục kỹ thuật nghiệp vụ Bộ Công An, Phòng 6, Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công An, Công an huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Long An, Công an TP Tân An, Long An.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Út khen thưởng các đơn vị tham gia phá nhanh vụ án bắt cóc trẻ em. Ảnh: HUỲNH DU

Ông Nguyễn Văn Út, Chủ tịch UBND tỉnh Long An, đã biểu dương thành tích xuất sắc và sự mưu trí dũng cảm của các đơn vị trong công tác điều tra, khám phá vụ án khoảng thời gian 6 giờ đồng hồ đã bắt được người này và giải thoát được con tin an toàn.

Chủ tịch UBND tỉnh - Nguyễn Văn Út khen phát biểu tại buổi biểu dương khen thưởng vụ bắt cóc trẻ em. Ảnh: HUỲNH DU

Đồng thời, ông Út mong muốn các đơn vị phát huy những thành tích đạt được, tiếp tục thực hiện tốt công tác nắm và quản lý địa bàn. Phối hợp với các đơn vị liên quan, nhất là địa bàn giáp ranh, tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát đấu tranh phòng, chống tội phạm, giữ vững cuộc sống bình yên cho nhân dân.

Riêng Công an tỉnh Long An, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị khẩn trương hoàn tất các thủ tục hồ sơ để xử lý nhanh vụ án và xử lý đối tượng nghiêm theo quy định pháp luật.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Út và Đại tá Lâm Minh Hồng, Giám đốc Công an tỉnh Long An, khen thưởng cho các đơn vị tham gia phá vụ án bắt cóc trẻ em. Ảnh: HUỲNH DU

Dịp này, Chủ tịch UBND tỉnh đã trao thưởng số tiền 60 triệu đồng cho các tập thể đã có thành tích xuất sắc trong điều tra, khám phá vụ bắt cóc trẻ em trên địa bàn TP Tân An

Như PLO đã thông tin, chiều 2-10, Nguyễn Thanh Sơn lợi dụng mối thân quen với cha của bé M.C (3 tuổi, ngụ TP Tân An, Long An) đến rước con rồi đưa cháu C đi cùng. Sơn dụ dỗ nói sẽ đưa cháu đi Sở Thú để xem động vật.

Bị can Nguyễn Thanh Sơn bị Công an huyện Tân Phú, Đồng Nai bắt giữ. Ảnh:VH

Sau đó, Sơn đem con mình gửi về nhà nội, Sơn bắt xe dịch vụ đưa cháu bé bỏ chạy về hướng TP.HCM. Trên đường đi, Sơn liên lạc cho gia đình cháu bé, yêu cầu đưa 2 tỷ đồng tiền chuộc.

Sơn vào một khách sạn ở phường An Phú, TP Thủ Đức gửi cháu bé lại rồi yêu cầu gia đình chuyển tiền đủ sẽ báo địa điểm đến đón bé.

Riêng Sơn bắt xe khách di chuyển lên Lâm Đồng. Khi đến địa bàn thị trấn Tân Phú, huyện Tân Phú (Đồng Nai) thì bị lực lượng công an bắt giữ...

HUỲNH DU