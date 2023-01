Long An: Nóng với chống buôn lậu qua cửa khẩu cuối năm

Những ngày qua, tại Long An, hàng lậu, hàng gian, hàng giả các loại từ Campuchia tuồn về qua các tuyến đường bộ, đường sông và đi sâu đến các điểm tập kết dọc đường biên giới.

Bắt nóng người chở 28 kg pháo lậu

Ngày 9-1, Thượng tá Phạm Thành Trung, Trưởng Đồn biên phòng cửa khẩu Mỹ Quý Tây, cho biết đơn vị vừa phối hợp với các đơn vị nước bạn bắt nóng nghi can Hồ Trọng Hữu vận chuyển pháo lậu từ biên giới Campuchia về Việt Nam.

Cụ thể, vào khoảng 0 giờ 30 ngày 9-1, tại khu vực đường liên thôn thuộc ấp 5, xã Mỹ Quý Tây, huyện Đức Huệ, các đơn vị thuộc Bộ đội biên phòng tỉnh Long An phối hợp với Đồn biên phòng cửa khẩu Mỹ Quý Tây phát hiện Hồ Trọng Hữu (25 tuổi, ngụ ấp Voi, xã Mỹ Thạnh Tây, huyện Đức Huệ) đang điều khiển mô tô biển kiểm soát 70K1-517.95 có biểu hiện nghi vấn nên yêu cầu dừng xe kiểm tra.

Qua khám xét, phát hiện Hữu đang vận chuyển 28 kg pháo nổ. Hữu khai nhận số pháo trên Hữu nhận từ một người tên Phonl (người Campuchia) tại biên giới Việt Nam - Campuchia, vận chuyển về xã Mỹ Thạnh Bắc giao cho một người tên Hiệp ngụ thị trấn Đông Thành, huyện Đức Huệ với số tiền công 1 triệu đồng/thùng.

Trên địa bàn tỉnh, ngoài ba cửa khẩu quốc gia, quốc tế còn có nhiều cửa khẩu nhỏ, đường mòn lối mở… Từ các cửa khẩu, tuyến đường này kết nối thuận lợi vào các tuyến huyện lộ, tỉnh lộ và quốc lộ đi các tỉnh miền Đông và miền Tây Nam Bộ. Vì thế từ nhiều năm qua, Long An luôn là địa bàn rất “nóng” về buôn lậu, xuất nhập khẩu hàng hóa và xuất nhập cảnh trái phép.

Long An có tổng chiều dài đường biên giới 133 km đi qua 20 xã của năm huyện: Đức Huệ, Thạnh Hóa, Mộc Hóa, Vĩnh Hưng, Tân Hưng tiếp giáp với hai tỉnh Svay Rieng và Pray Vieng, Vương quốc Campuchia.

Ngoài ra, Hữu còn khai nhận từ tháng 12-2022 đến nay đã vận chuyển cho Hiệp 10 lần, mỗi lần 25-30 kg pháo.

Theo Thượng tá Phạm Thành Trung, Đồn trưởng Đồn biên phòng cửa khẩu Mỹ Quý Tây, trên đoạn biên giới dài 13,9 km do đơn vị quản lý có nhiều đường mòn, đường tắt nên việc qua lại của người dân hai bên rất thuận lợi. Do vậy, các đối tượng thường lợi dụng địa hình, giao thông thuận lợi để buôn bán, vận chuyển hàng lậu cũng như đưa đón người xuất nhập cảnh trái phép.

Tăng quân, tăng tần suất tuần tra, kiểm soát

Những ngày cuối năm, các lực lượng chức năng của tỉnh Long An đẩy mạnh đấu tranh, ngăn chặn hiệu quả các loại tội phạm vận chuyển, mua bán hàng lậu, hàng gian, hàng giả.

Tại Đồn biên phòng Sông Trăng, huyện Tân Hưng, Long An, chỉ hơn một tháng nay đã phát hiện và bắt giữ 20 vụ vận chuyển hàng lậu với 18 đối tượng, thu giữ trên 35 tấn đường cát, gần 34.000 bao thuốc lá ngoại, ước tính trị giá 1,2 tỉ đồng cùng bốn xe tải và 18 xe máy các loại.

Cửa khẩu Mỹ Quý Tây thuộc địa bàn huyện Đức Huệ cũng là một trong những điểm nóng về tình trạng buôn lậu khu vực biên giới. Vừa qua, ngoài vụ mới nhất trên, Đồn biên phòng cửa khẩu quốc gia Mỹ Quý Tây đã mật phục, phát hiện, bắt giữ 37 vụ buôn lậu và năm đối tượng, thu giữ trên 86.500 bao thuốc lá. Cạnh đó, đồn còn phát hiện 77 đối tượng xuất nhập cảnh trái phép, trong đó có nhiều vụ việc vận chuyển vũ khí, ngoại tệ qua biên giới.

Trước tình hình tội phạm trên tuyến biên giới gia tăng, Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Long An đang tăng cường lực lượng ở các điểm chốt, trạm, siết chặt công tác kiểm soát xuất nhập cảnh và xuất nhập khẩu ở toàn bộ ba cửa khẩu quốc gia, quốc tế cùng các đường mòn lối mở.

Thiếu tá Nguyễn Minh Lợi, Chính trị viên Đồn biên phòng cửa khẩu quốc gia Mỹ Quý Tây, cho biết: “Từ nay đến trước và sau tết Quý Mão 2023, chúng tôi đã và sẽ tiếp tục tăng cường kiểm soát đường mòn lối mở, đẩy mạnh công tác phối hợp, kết hợp với các lực lượng công an, quân sự để tuần tra, kiểm soát chặt chẽ địa bàn”.

Kiểm soát chặt nhưng vẫn bảo đảm cho hàng hóa thông quan

Những ngày cuối năm, lượng hàng hóa qua khu vực cửa khẩu quốc tế Bình Hiệp, Long An tăng nhanh. Mỗi ngày, tại cửa khẩu này có hàng trăm container hàng quá cảnh từ Trung Quốc và một số nước lân cận qua ngõ Việt Nam chờ thông quan để vào Campuchia.

Ông Nguyễn Minh Tùng, Phó Chi cục trưởng Chi cục Hải quan cửa khẩu quốc tế Bình Hiệp, cho biết hải quan đã phân công lực lượng bám sát địa bàn, phối hợp với bộ đội biên phòng, quản lý thị trường, công an địa phương, kết hợp với “tai mắt” của nhân dân để kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý các vi phạm.

Đối với hàng hóa xuất nhập khẩu, hàng hóa quá cảnh, hải quan tạo điều kiện thuận lợi tối đa trong việc thông quan nhưng cũng kiểm soát chặt chẽ trên cơ sở áp dụng tiêu chí quản lý rủi ro.

“Giới buôn lậu hiện có nhiều thủ đoạn rất tinh vi. Do đó, mỗi ngày ngoài hai cán bộ trực cửa khẩu và hai cán bộ tuần tra thường xuyên thì lực lượng hải quan cửa khẩu duy trì lực lượng đột xuất để đảm bảo quân số 24/24 giờ, sẵn sàng phối hợp với các lực lượng trong và ngoài địa bàn đấu tranh có hiệu quả với nạn buôn lậu!” - ông Tùng thông tin.

Song song đó, Ban chỉ đạo 389 tỉnh Long An yêu cầu các lực lượng chức năng trên địa bàn như công an, biên phòng, quản lý thị trường thường xuyên trao đổi thông tin, nắm tình hình địa bàn, các tổ chức, cá nhân có hoạt động buôn lậu qua biên giới, nhất là ở các khu vực đường mòn lối mở, cánh gà cửa khẩu… Qua đó kịp thời phòng ngừa, ngăn chặn hành vi buôn lậu, vận chuyển hàng cấm trên tuyến biên giới của tỉnh Long An.